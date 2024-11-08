Из-за инцидента с воспитательницей в самарском детсаду возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело в связи с инцидентом в детском саду в мкр. Крутые Ключи. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с участием воспитательницы детсада, которая пытается насильно уложить ребенка спать в тихий час со словами: "Ты всех уже тут достал!"

Прокуратура и СУ СК начали проверку в связи с инцидентом, а теперь возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ ("Истязание").