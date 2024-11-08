Из-за инцидента с воспитательницей в самарском детсаду возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело в связи с инцидентом в детском саду в мкр. Крутые Ключи. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с участием воспитательницы детсада, которая пытается насильно уложить ребенка спать в тихий час со словами: "Ты всех уже тут достал!"
Прокуратура и СУ СК начали проверку в связи с инцидентом, а теперь возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ ("Истязание").
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек