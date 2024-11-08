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Менее половины самарцев откладывают средства на образование и жилье для своих детей

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Менее половины жителей Самары (43%) откладывают деньги на образование и/или жилье для своих детей. При этом абсолютное большинство опрошенных убеждены, что взрослые дети должны жить отдельно от родителей. Оптимальный возраст для переезда, с точки зрения большинства самарцев — 18-21 год. В то же время лишь каждый пятый считает, что родители обязаны обеспечить ребенка к 18-летию собственной квартирой, и больше трети (35%) считают обязательным для родителей платить за высшее образование ребенка. Большинство убеждены, что молодые взрослые должны добиваться всего самостоятельно. К такому выводу пришли Группа Ренессанс Страхование и образовательная компания MAXIMUM Education, опросив свыше 1,2 тыс. жителей крупных городов России, у которых есть несовершеннолетние дети, в том числе жителей Самары.

Лишь малая часть (21%) самарцев считают, что детям нужно переезжать от родителей в собственную квартиру, тогда как 79% спокойно отнеслись бы к тому, если бы ребенок съехал в съемное жилье (47% — в квартиру, где ребенок жил бы один, 28% — в студенческое общежитие, а 13% — в квартиру, где ребенок жил бы с друзьями). Новосибирск вошел в число регионов, жители которых чаще других высказывались в пользу съемного жилья.

Всего 20% опрошенных из Самары убеждены, что родители обязаны платить за съемное жилье недавно переехавших детей, тогда как почти половина — 49% — считают разумным помогать с частичной оплатой. И почти треть опрошенных (31%) убеждены, что дети должны сами оплачивать свое жилье.

В то же время куда большая доля участников опроса — 35% — убеждены, что родители обязаны обеспечить ребенка высшим образованием вне зависимости от того, придется ли его оплачивать или нет. Относительное большинство — 42% — платить за вуз в целом не против, но только при наличии возможности. И каждый пятый респондент считает, что платить за вуз родители не должны.

Почти половина респондентов (46%) считают, что дети должны начинать работать с 21-23 лет, 33% — с 18-21 год, 17% — с 23-25 лет. Большинство опрошенных (65%) скорее или абсолютно положительно относятся к подработкам в подростковом возрасте.

"Как показывают данные опроса, главное стремление родителей — обеспечить самостоятельную жизнь своим детям, что подразумевает наличие жилья, и конечно же, образования. При этом зачастую образование и становится тем базисом, благодаря которому молодой человек получает навыки, необходимые для самостоятельной жизни — знания, участие в научной деятельности учебного заведения, важные контакты и основа для начала карьеры — всё это будет способствовать дальнейшему успеху в жизни. Инвестиции в текущее и будущее образование ребенка — наиболее правильные, так как в дальнейшем будут способствовать его прочному положению в социуме", — Михаил Мягков, генеральный директор MAXIMUM Education.

Респондентам также предлагалось ответить на вопрос, обязаны ли родители обеспечить ребенка к 18-летию недвижимостью или суммой денег, которой хватило бы на оплату первоначального ипотечного взноса. Оказалось, что лишь 19% опрошенных считают, что родители обязаны это сделать. В основном так отвечали женщины (38% женщин против 15% мужчин). В то же время лишь каждый восьмой респондент убежден, что родители не обязаны это делать. Большинство же — 68% — полагают, что обеспечить ребенка собственным жильем было бы желательно при условии наличия такой возможности.

"Накопительное страхование жизни (НСЖ) — надежный способ за 5-20 лет создать накопления для вступления ребенка во взрослую жизнь, в том числе для решения его жилищного вопроса. Ведь одна из ключевых задач детских продуктов НСЖ — финансовая защита на весь срок программы главных источников дохода основного кормильца семьи: его жизни и здоровья. Если взрослый уйдет из жизни или станет инвалидом, не успев накопить необходимую сумму, делать взносы за него будет страховая компания. А значит, цель создания стартового капитала для ребенка будет достигнута в любом случае", — отмечает генеральный директор страховой компании "Ренессанс Жизнь" Олег Киселев.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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