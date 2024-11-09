Глава минлесхоза: "Нужно ставить емкости под крупногабаритные отходы"

В субботу, 9 ноября, врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Артем Ефимов вместе с главой Кировского района Самары Игорем Рудаковым проинспектировали проблемные мусорные площадки.

Как сообщает минлесхоз, проверялись площадки, о которых писали жители в социальных сетях. В ведомстве отмечают, что в районе есть положительная динамика — перевозчики выходят в плановый режим работы по вывозу ТКО. Сейчас "летучими" группами зачищаются остатки навалов крупногабаритных отходов.

"Это абсолютно не цивилизованно, когда мебель, ветки, двери и прочее лежат в куче на земле. Нужно разобраться с их плановым накоплением, ставить ёмкости под КГО, организовывать работу с управляющими компаниями, чтобы все жители знали: вот сюда сбрасывать крупногабарит нельзя, а вот там для него стоит бункер-лодочка. И перевозчик будет планово его вывозить. Со строительными отходами будем разбираться отдельно", — прокомментировал Артем Ефимов.

Он обратил особое внимание на ситуацию у дома № 63 на ул. Краснодонской, где ночью кто-то привез порубочные остатки на контейнерную площадку на спецтехнике, раскурочив газон. "Прошу найти нарушителя по камерам вокруг. Хочу поговорить с ним лично", — отметил врио министра.

В ведомстве отметили, что это не уникальный случай, несанкционированные сбросы есть по всему региону. "И мы с этой проблемой уже боремся силами экологического надзора и полиции", — заверили в минлесхозе.