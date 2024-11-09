Глава минлесхоза: "Нужно ставить емкости под крупногабаритные отходы"

В субботу, 9 ноября, врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Артем Ефимов вместе с главой Кировского района Самары Игорем Рудаковым проинспектировали проблемные мусорные площадки.
Как сообщает минлесхоз, проверялись площадки, о которых писали жители в социальных сетях. В ведомстве отмечают, что в районе есть положительная динамика — перевозчики выходят в плановый режим работы по вывозу ТКО. Сейчас "летучими" группами зачищаются остатки навалов крупногабаритных отходов.
"Это абсолютно не цивилизованно, когда мебель, ветки, двери и прочее лежат в куче на земле. Нужно разобраться с их плановым накоплением, ставить ёмкости под КГО, организовывать работу с управляющими компаниями, чтобы все жители знали: вот сюда сбрасывать крупногабарит нельзя, а вот там для него стоит бункер-лодочка. И перевозчик будет планово его вывозить. Со строительными отходами будем разбираться отдельно", — прокомментировал Артем Ефимов.
Он обратил особое внимание на ситуацию у дома № 63 на ул. Краснодонской, где ночью кто-то привез порубочные остатки на контейнерную площадку на спецтехнике, раскурочив газон. "Прошу найти нарушителя по камерам вокруг. Хочу поговорить с ним лично", — отметил врио министра.
В ведомстве отметили, что это не уникальный случай, несанкционированные сбросы есть по всему региону. "И мы с этой проблемой уже боремся силами экологического надзора и полиции", — заверили в минлесхозе.
Последние комментарии
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?