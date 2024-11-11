Береговую линию на Красной Глинке вернули в собственность государства

Прокуратура через суд добилась возвращения в собственность государства земельного участка на Красной Глинке с частичным наложением на береговую полосу Волги площадью более 1150 кв. метров, сообщает "Самарское обозрение".

Попытки прогнать с волжских берегов в границе Самары собственников выстроенных здесь особняков и мелких бизнесов (лодочные и автостоянки, турбазы, кафе) ранее уже предпринимались. Тогда было возбуждено несколько уголовных дел по фактам самоуправства и подлога документов при получении земли и постройке коттеджей на берегу Волги. Но до реальных приговоров дела в итоге так и не дошли, да и построенные у кромки воды дома сносить не стали.

Поход против прибрежных дворцов сошел на нет, но в 2024 г. возобновился в рамках федеральной кампании по возврату в собственность государства недвижимости, отчужденной по сомнительным схемам. Летом 2024 г. Генпрокуратура инициировала судебную тяжбу по возвращению государству более 8 тыс. га самарских городских лесов. Среди других громких разбирательств того же порядка — возвращение территории под стадионом "Буревестник", лесопарка им. 60-летия Советской власти, земли острова Поджабный, знаменитой резиденции создателя группы "СОК" Юрия Качмазова в Сокольих горах и бывшего детского трудового лагеря "Кировец" в Куйбышевском районе Самары.

Помимо прочего, надзорники подали в суд Красноглинского района серию исков об изъятии у группы физлиц земли, попадающей в 20-метровую береговую зону. Прокуроры озаботились вопросами правомерности использования земельных участков на территории Красноглинского района, а точнее — земли в береговой полосе акватории Волги, где проведенными проверками установлены факты неправомерного использования земли физическими лицами.

По положениям Водного кодекса РФ, береговая полоса (или полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования) предназначается для общего, а не частного пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования должна составлять не менее 20 метров. Река, ее береговая линия и прибрежная защитная полоса являются водными объектами, за которыми закреплено право собственности Российской Федерации.

В Красноглинском районе, по версии прокуроров, у нескольких земельных участков, принадлежащих на праве собственности физическим лицам, имелись существенные наложения на береговую полосу реки Волги.

Прокурором Красноглинского района направлено 9 исковых заявлений в суд о признании отсутствующим права собственности физических лиц на указанные части земельных участков. В качестве третьих лиц в тяжбы вовлечены администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, отдел водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового водного управления (НВБВУ) Федерального агентства водных ресурсов по Самарской области, ППК "Роскадастр" по Самарской области.

Как сообщила прокуратура Самарской области, судом удовлетворено исковое заявление прокуратуры района к собственнику земельного участка, неправомерно использовавшему береговую полосу реки Волги. Ранее проверка надзорников установила, что земельный участок кадастровой стоимостью свыше 1 млн руб., расположенный на территории пос. Красная Глинка и принадлежащий на праве собственности некоему гражданину, имеет частичное наложение на береговую полосу реки Волги площадью более 1150 кв. метров.

"Поскольку указанный земельный участок является единым и неделимым, наличие зарегистрированного права собственности гражданина нарушает права собственности Российской Федерации. Прокуратура района обратилась в суд с иском о признании отсутствующим права собственности гражданина на часть земельного участка, расположенного на береговой полосе. Исковые требования прокуратуры района удовлетворены судом в полном объеме", — сообщает областная прокуратура.



По данным "СО", собственниками спорного участка и ответчиками по делу значились Калыгин Б.К., Калыгин С. Б. Данные одного из ответчиков совпадают с ФИО 70-летнего бизнесмена Бориса Кирилловича Калыгина. Ответчик Калыгин С. Б., по всей видимости, это его сын.

Борис Калыгин в прошлом — один из топ-менеджеров группы "Тидбит" Алексея Набокова. Параллельно Калыгин развивал проекты в сфере теплоэнергетики. Сейчас Борис Калыгин является собственником правовой фирмы "ЦПП "Потенциал". Фирма специализируется на вопросах оформления прав частной собственности на недвижимость и землю, занимается медиацией бизнес-споров.

ИП Калыгин Б.К. зарегистрировано в Красноглинском районе и специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. Не исключено, что речь идет как раз о том участке с выходом на береговую полосу, части которого Калыгины лишились по решению суда.