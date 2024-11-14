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Суды Происшествия

Следователь из Тольятти почти год расплачивался банковской картой умершего мужчины

ТОЛЬЯТТИ. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор бывшему сотруднику районного отдела СУ СК, которого обвиняли в краже с банковского счета и превышении полномочий. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В августе 2022 г. старший следователь отдела по Автозаводскому району проводил осмотр места происшествия из-за обнаружения трупа местного жителя. Через некоторое время правоохранитель вернулся в квартиру и забрал банковскую карту погибшего. 11 месяцев он расплачивался этой картой и значительную часть потратил на обеды в кафе. Общая сумма похищенного составила 370 тыс. рублей.

Экс-следователя приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 150 тыс. рублей. Кроме того, его лишили звания "капитан юстиции" и на три года лишили права занимать должности в правоохранительных органах.

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