Региональный оператор продолжает работу с обратной связью

На оперативном совещании правительства Самарской области, прошедшем 18 ноября, обсудили статистику сообщений жителей по теме "Обращение с отходами".

Руководитель Центра управления регионом Дина Черемушкина сообщила, что тема обращения с отходами по-прежнему является наиболее актуальной для жителей региона. При этому количество жалоб по данной тематике снизилось в два раза по сравнению с предыдущей неделей. Так, в системе "Инцидент Менеджмент" по теме "Обращение с отходами" зафиксировано 879 обращения за период 11 — 17 ноября, что вдвое меньше по сравнению с периодом 4 — 10 ноября 2024 г.

В своих обращениях граждане просят усилить контроль и остановить образование несанкционированных свалок на контейнерных площадках за счет сброса строительных отходов, порубочных остатков, крупногабаритного мусора юридическими и физическими лицами.

"Поступают жалобы на невывоз веток и обрезков деревьев. Вывоз такого вида отходов затягивается из-за отсутствия ясности в распределении полномочий. Анализ ответов органов власти в системе "Инцидент Менеджмент" демонстрирует отсутствие единого подхода к вывозу порубочных остатков у муниципалитетов, регоператора и управляющих организаций", — отмечает глава ЦУР.

Есть проблема несанкционированного сброса строительного мусора, который не относится к ТКО. На контейнерные площадки его часто привозят строительные бригады или "серые" перевозчики, что является грубым нарушением, при этом бремя вывоза ложится на муниципалитеты.

И еще одна многолетняя проблема — это несанкционированные свалки по одним и тем же адресам — необходим последующий контроль за санитарным содержанием проблемных территорий. В Самаре такие свалки зафиксированы на пересечении улиц 22 Партсъезда и проспекта Карла Маркса, территории Падовских озер и в других локациях.

Снижение количества жалоб отмечает и сам региональный оператор. Обращения от граждан поступают в его адрес также через горячую линию, официальный сайт экология-самара.рф, telegram-бот и аккаунты в социальных сетях. За 17 дней работы в адрес АО "Экология" в общей сложности поступило 14 829 сообщений, из которых 7562 — по теме вывоза отходов, содержания и уборки контейнерных площадок, ликвидации навалов крупногабаритных и строительных отходов. При этом за период 4 — 10 ноября в адрес АО "Экология" поступило 3 982, а за 11 — 17 ноября — 1854 сообщения по теме состояния мест накопления.

Снижение количества обращений связано с оперативным реагированием нового регионального оператора на сигналы жителей региона. Сейчас перевозчики вошли в плановый режим работы. Объем собираемых отходов растёт, это связано с динамикой вывоза крупногабаритных и других отходов. Только по Самаре за две недели работы специальные бригады ликвидировали навалы крупногабаритного и строительного мусора на более чем 350 адресах.

Кроме вывоза отходов подрядчики регионального оператора осуществляют мониторинг контейнерных площадок. Так, в ряде микрорайонов зафиксированы случаи повреждения контейнеров, что приводит к сложностям в их обслуживании. Также регоператор анализирует площадки, которые переполняются регулярно. Это значит, что существующие контейнеры не справляются с объемом образующегося мусора, и требуются дополнительные накопители.

"Цели и задачи мусорной реформы будут выполнены все", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства.