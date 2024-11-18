Региональный оператор продолжает работу с обратной связью

На оперативном совещании правительства Самарской области, прошедшем 18 ноября, обсудили статистику сообщений жителей по теме "Обращение с отходами".
Руководитель Центра управления регионом Дина Черемушкина сообщила, что тема обращения с отходами по-прежнему является наиболее актуальной для жителей региона. При этому количество жалоб по данной тематике снизилось в два раза по сравнению с предыдущей неделей. Так, в системе "Инцидент Менеджмент" по теме "Обращение с отходами" зафиксировано 879 обращения за период 11 — 17 ноября, что вдвое меньше по сравнению с периодом 4 — 10 ноября 2024 г.
В своих обращениях граждане просят усилить контроль и остановить образование несанкционированных свалок на контейнерных площадках за счет сброса строительных отходов, порубочных остатков, крупногабаритного мусора юридическими и физическими лицами.
"Поступают жалобы на невывоз веток и обрезков деревьев. Вывоз такого вида отходов затягивается из-за отсутствия ясности в распределении полномочий. Анализ ответов органов власти в системе "Инцидент Менеджмент" демонстрирует отсутствие единого подхода к вывозу порубочных остатков у муниципалитетов, регоператора и управляющих организаций", — отмечает глава ЦУР.
Есть проблема несанкционированного сброса строительного мусора, который не относится к ТКО. На контейнерные площадки его часто привозят строительные бригады или "серые" перевозчики, что является грубым нарушением, при этом бремя вывоза ложится на муниципалитеты.
И еще одна многолетняя проблема — это несанкционированные свалки по одним и тем же адресам — необходим последующий контроль за санитарным содержанием проблемных территорий. В Самаре такие свалки зафиксированы на пересечении улиц 22 Партсъезда и проспекта Карла Маркса, территории Падовских озер и в других локациях.
Снижение количества жалоб отмечает и сам региональный оператор. Обращения от граждан поступают в его адрес также через горячую линию, официальный сайт экология-самара.рф, telegram-бот и аккаунты в социальных сетях. За 17 дней работы в адрес АО "Экология" в общей сложности поступило 14 829 сообщений, из которых 7562 — по теме вывоза отходов, содержания и уборки контейнерных площадок, ликвидации навалов крупногабаритных и строительных отходов. При этом за период 4 — 10 ноября в адрес АО "Экология" поступило 3 982, а за 11 — 17 ноября — 1854 сообщения по теме состояния мест накопления.
Снижение количества обращений связано с оперативным реагированием нового регионального оператора на сигналы жителей региона. Сейчас перевозчики вошли в плановый режим работы. Объем собираемых отходов растёт, это связано с динамикой вывоза крупногабаритных и других отходов. Только по Самаре за две недели работы специальные бригады ликвидировали навалы крупногабаритного и строительного мусора на более чем 350 адресах.
Кроме вывоза отходов подрядчики регионального оператора осуществляют мониторинг контейнерных площадок. Так, в ряде микрорайонов зафиксированы случаи повреждения контейнеров, что приводит к сложностям в их обслуживании. Также регоператор анализирует площадки, которые переполняются регулярно. Это значит, что существующие контейнеры не справляются с объемом образующегося мусора, и требуются дополнительные накопители.
"Цели и задачи мусорной реформы будут выполнены все", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства.
Последние комментарии
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?