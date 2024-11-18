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Суды Происшествия

Ссора по незначительному поводу привела двух тольяттинцев к смерти и колонии

ТОЛЬЯТТИ. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого признали виновным в умышленном нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Утром 30 апреля 2024 г. он с сожительницей выпивал в квартире у знакомого. Потом по незначительному поводу мужчины поссорились и подрались. Гость несколько раз ударил хозяина принесенным с собой ножом. Ранение бедра вызвало большую кровопотерю, от которой пострадавший и погиб.

Суд приговорил тольяттинца к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить матери погибшего 92 тыс. руб. на погребение сына и 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

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