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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор за жестокое двойное убийство на ферме

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес приговор по уголовному делу о двойном убийстве на ферме. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, в сентябре 2023 г. у 35-летнего обвиняемого, работавшего на ферме в районе пос. Новые Озерки, возник конфликт с коллегой. Они подрались, и мужчина нанес оппоненту 25 ударов ножом. Потерпевший потерял сознание. После этого злоумышленник напал на пожилого мужчину, собиравшего рядом металлолом. Боясь, что тот был очевидцем преступления, обвиняемый напал на жертву с ножом, а также ударил кувалдой. Затем, убедившись, что пенсионер мертв, мужчина добил первую жертву девятью ударами кувалды.

Позже убийца напал еще на одного работника фермы, который видел начало конфликта коллег. Но тот активно сопротивлялся и смог убежать.

Обвиняемый был неоднократно судим, в последний раз в 2015 г. за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

В этот раз мужчину обвинили по п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек с целью скрыть другое преступление") и ч. 3 ст. 30 п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух человек").

Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы. Первые четыре года он будет отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима.

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