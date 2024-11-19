В Самаре снесут шесть аварийных домов вблизи ОКН

Департамент управления имуществом Самары объявил торги на разработку проектов организации работ (в том числе сметы) на выполнение работ по сносу аварийных жилых домов с разработкой раздела по сохранению объектов культурного наследия, расположенных в непосредственной близости. Соответствующие документы размещены на сайте Госзакупок.

Так, в Железнодорожном районе под снос пойдет дом №50, литеры А, А1,А2,а, а1,а2, по ул. Никитинской. Рядом с ним расположен объект культурного наследия регионального значения "Дом А.А.Ананьева, где находилось представительство компании "Зингер" в Самаре" (ул. Никитинская, 48, литера А).

В Ленинском районе на ул. Самарской снесут дома №90 литера В, В1 и №94 литеры Б, Б2. А в доме №92, литера А на той же улице зарегистрирован объект культурного наследия регионального значения "Дом мещанина Н.С.Майорова".

На ул. Ленинской готовят к сносу дом №101 литеры а1, а2, А, а1, а2, дом №105 литеры В, Б2,в1 и дом №107 литеры Б, б,б. Здесь аварийные постройки соседствуют с объектами культурного наследия регионального значения "Жилой дом", уточненное наименование "Дом Забродиных" (ул. Ленинская, 103) и "Дом Е.И.Осокиной" (ул. Ленинская, 105, литера А, а).

Кроме разработки проектов и расчета смет, подрядчик должен будет оценить воздействие работ на объекты культурного наследия, а также определить меры по обеспечению их сохранности. Последний раздел исполнитель контракта должен будет направить на государственную историко-культурную экспертизу с получением положительного заключения по нему, а также согласовать раздел с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Стоимость работ оценивается в 3,9 млн рублей. Срок выполнения работ - с момента заключения контракта до 28 февраля 2025 года.