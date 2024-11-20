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Музеи и выставки Культура

В Художественном музее откроется выставка питерского художника Арона Зинштейна

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 ноября, Самарский художественный музей представит выставку "Белый день на Неве", знаменитого и легендарного петербургского художника Арона Зинштейна. Об этом сообщает региональное министерство культуры.

Фото: самарский художественный музей

Автор великолепно владеет разнообразными художественными материалами. Он — не только живописец, но и мастер оригинальной графики, удивительно работающий гуашью и темперой на бумаге. Его авторская манера свободной жестовой живописи сложилась в начале 80-х. Широкое, всеобъемлющее движение кисти позволяет зрителю почти физически соучаствовать в процессе создания картины. Этому методу полностью соответствует жидкая подвижная краска такая, как гуашь. Можно с уверенностью сказать, что гуашь, наконец, обрела в лице Зинштейна своего художника. Они, вдвоем — краска и художник — творят чудеса взаимопонимания и передают с величайшей точностью самые тонкие переживания от увиденного.

Анатолий Заславский, живой классик петербургской живописи замечательно сказал: "Арон Зинштейн — один из самых ярких живописцев в городе Санкт-Петербурге. Начиная с 80-х годов прошлого века, живопись Арона восхищает его многочисленных поклонников".

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