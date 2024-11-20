В Самаре комментируют резонансные инициативы губернатора

На прошедшем заседании Самарской Губернской Думы, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к парламентариям. Глава региона затронул вопросы, направленные на повышение эффективности работы и взаимодействие с депутатами. Отдельной темой стал предложенный Вячеславом Федорищевым институт кураторства ветеранов СВО над чиновниками. Речь главы региона вызвала широкий общественный резонанс. Ключевые высказывания прокомментировал доцент кафедры государственного и административного права Самарского университета имени академика С. П. Королева, кандидат юридических наук Владислав Волков.

"Наибольший интерес для специалистов представляют слова губернатора о новых формах взаимодействия с депутатами Самарской Губернской Думы и главами муниципальных образований. Кураторы, набранные из числа участников СВО, будут помогать главам, анализировать работу глав, а также докладывать губернатору о том, как она построена. Аналогичный институт предложено ввести в практику работы депутатов Самарской Губернской Думы. Также предложено подписать соглашение между правительством Самарской области и Самарской Губернской Думой, предусматривающее "рейтингование" работы депутатов Думы администрацией губернатора. Пока возможности ознакомиться с текстом соглашения нет, и можно только предполагать, каким будет его содержание. По сути предполагается установление дополнительных механизмов надзора за деятельностью выборных лиц со стороны высшего должностного лица. Эти механизмы не предусмотрены ни федеральным законодательством, ни уставом области, но и не запрещены", — подчеркнул Волков.

Эксперт отметил, что здоровая конкуренция в среде публичной власти может быть полезной — она препятствует концентрации чрезмерных полномочий.

"С другой, предназначение органов власти — губернатора, Думы, глав муниципальных образований состоит в обеспечении реализацию прав граждан на участие в управлении делами государства. Источник власти — народ. Депутаты Думы и главы муниципальных образований — представители граждан — жителей области и отдельных муниципальных образований. Поэтому решающее слово должно остаться за гражданами — если они не возражают против такой формы обеспечения эффективной работы своих представителей, она может иметь право на существование", — объяснил Владислав Волков.