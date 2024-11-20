16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре комментируют резонансные инициативы губернатора Сергей Филиппов вернулся в правительство Самарской области Дмитрий Азаров покинул регполитсовет "Единой России" Главой минфина Самарской области может стать "варяг" Елена Лапушкина вышла из партии "Единая Россия"

Власть и политика

В Самаре комментируют резонансные инициативы губернатора

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 103
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На прошедшем заседании Самарской Губернской Думы, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к парламентариям. Глава региона затронул вопросы, направленные на повышение эффективности работы и взаимодействие с депутатами. Отдельной темой стал предложенный Вячеславом Федорищевым институт кураторства ветеранов СВО над чиновниками. Речь главы региона вызвала широкий общественный резонанс. Ключевые высказывания прокомментировал доцент кафедры государственного и административного права Самарского университета имени академика С. П. Королева, кандидат юридических наук Владислав Волков.

"Наибольший интерес для специалистов представляют слова губернатора о новых формах взаимодействия с депутатами Самарской Губернской Думы и главами муниципальных образований. Кураторы, набранные из числа участников СВО, будут помогать главам, анализировать работу глав, а также докладывать губернатору о том, как она построена. Аналогичный институт предложено ввести в практику работы депутатов Самарской Губернской Думы. Также предложено подписать соглашение между правительством Самарской области и Самарской Губернской Думой, предусматривающее "рейтингование" работы депутатов Думы администрацией губернатора. Пока возможности ознакомиться с текстом соглашения нет, и можно только предполагать, каким будет его содержание. По сути предполагается установление дополнительных механизмов надзора за деятельностью выборных лиц со стороны высшего должностного лица. Эти механизмы не предусмотрены ни федеральным законодательством, ни уставом области, но и не запрещены", — подчеркнул Волков.
Эксперт отметил, что здоровая конкуренция в среде публичной власти может быть полезной — она препятствует концентрации чрезмерных полномочий.

"С другой, предназначение органов власти — губернатора, Думы, глав муниципальных образований состоит в обеспечении реализацию прав граждан на участие в управлении делами государства. Источник власти — народ. Депутаты Думы и главы муниципальных образований — представители граждан — жителей области и отдельных муниципальных образований. Поэтому решающее слово должно остаться за гражданами — если они не возражают против такой формы обеспечения эффективной работы своих представителей, она может иметь право на существование", — объяснил Владислав Волков.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

Река Волга
Природа
Фестивали
Музеи
Гастрономия (раки, пиво, сызранские помидоры)
Приветливые люди
Всего проголосовало: 193
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Фото на сайте

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1