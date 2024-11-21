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В галерее "Заварка" пройдет лекция "Григорий Козинцев-педагог"

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 23 ноября, в 16:00 в музее-галерее "Заварка" пройдет лекция "Григорий Козинцев-педагог" (12+). Ее прочитает известный киновед, кинокритик, историк кино, кандидат искусствоведения Евгений Марголит. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Мероприятие проходит в рамках лектория музея Эльдара Рязанова "Феномены кино" и приурочено к празднованию дня рождения Эльдара Рязанова. Эта лекция из цикла "Феномены кино" станет последней в этом году, но лекторий продолжится в 2025 году.

Советский режиссер театра и кино, сценарист, педагог и публицист Григорий Козинцев начал преподавать в 1927 году в возрасте 22 лет в Техникуме сценических искусств (сейчас Российский государственный институт сценических искусств). Начиная с 1944 года вел режиссерскую мастерскую во ВГИКе, а в 1960-м — стал профессором. Его учениками были Станислав Ростоцкий, Василий Катанян, Илья Авербах, Игорь Масленников, Вениамин Дорман, Алексей Герман и, конечно, Эльдар Рязанов.

Козинцев говорил, что "воздух режиссера — это современная жизнь, но обязательно пережитая и продуманная им самим, история его века". Его выпускники учились тщательной проработке исторических деталей и картин второго плана, внешности и характеров даже эпизодических персонажей, которые оставались в памяти зрителей не хуже главных героев. В первую очередь Козинцеву было важно научить будущих коллег мыслить самостоятельно, избегать в художественной работе даже популярных штампов и клише. Например, Эльдар Рязанов, вспоминая наставления учителя уже на съемочной площадке, любил давать свободу актерским импровизациям и приветствовал собственные идеи членов съемочной команды.

На лекции речь пойдет об одном из самых знаменитых преподавателей режиссерского дела в СССР и его уникальном подходе к обучению. Евгений Марголит сам долгое время работал педагогом. На его счету больше 300 статей в кинопрессе, научных сборниках, коллективных монографиях. Марголит является автором книг "Советское киноискусство. Этапы становления и развития" (1988), "Изъятое кино" (1995), "Живые и мертвое" (2012), "В ожидании ответа. Отечественное кино: фильмы и их люди" (2019). В 1998 году стал обладателем премии Гильдии киноведов и кинокритиков России в категории "Теория и история кино".

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, предварительная запись по телефону: +7(846)332-05-16.

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