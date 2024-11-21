Новая выставка откроется в Третьяковке в Самаре 11 декабря

Филиал Третьяковской галереи в Самаре посвятит зимний сезон красному цвету - яркому, драматическому и жизнеутверждающему. Выставка "В круге цвета. Красный" (12+) проведет зрителя от русской иконы к авангарду и искусству XX века в целом, для которого красный цвет был знаковым.

Выставка откроется 11 декабря. В экспозиции более 70 произведений, где цвет выступает неотъемлемой доминантой либо ярким актором. Специально для выставки разработана новая архитектура экспозиции.

Русский авангард на раннем этапе обрел в красном цвете средство эмоционального воздействия на зрителя. Становление и развитие абстракции, прежде всего супрематизма, раскрыло в красном устремленность в мир потустороннего и воображаемых утопий.

Художников ХХ столетия интересовала связь красного с темами сакрального и драматического. А русским живописцам открылось целое измерение невыразимого в красном цвете иконописи. В экспозиции представлен ряд произведений древнерусского искусства XV-XVIII веков, где эксперименты авангарда находят свои корни.

В выставке участвуют работы Наталии Гончаровой, Василия Кандинского, Аристарха Лентулова, Татьяны Мавриной, Роберта Фалька, Кузьмы Петрова-Водкина, Ивана Клюна, Казимира Малевича, Александры Экстер, Эрика Булатова, Виктора Пивоварова и других художников.

Помимо выставки, Третьяковка в Самаре представит образовательную программу - лекции и мастер-классы, собственную линейку сувенирной продукции, специальные детские мероприятия, спешл-меню в кафе музея, аудиогид по выставке, а также впервые выставочный аудиобрендинг, включающий саунд-дизайн к проекту.

О проекте рассказал Михаил Савченко, директор филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре: "Мы продолжаем соединять различные эпохи и направления, художников совершенно разных поколений в рамках единой концепции. На первой выставке "На вкус и цвет" команда отдала дань истории здания и теме еды. В новом проекте, который станет началом выставочного цикла, мы обращаемся больше к истории искусства, живописи, визуальности, и говорим о таком важном явлении, как цвет. Начать мы решили именно с красного цвета, обладавшего разным символизмом в каждой эпохе. Мы берем широкий исторический диапазон, соединяя иконопись и авангард, а также позднее советское искусство, потому что тема красного цвета очень многогранна и широка. Красный - один из самых волнующих и привлекающих внимание цветов. Уверен, что такое буйство цвета в белой снежной Самаре этой зимой запомнится гостям".

Константин Зацепин, куратор выставки: "Красный в искусстве - это, с одной стороны, цвет, глубоко укорененный в материале, красочном пигменте, образующем плотные цветовые массы. Но именно это сгущение, концентрация цвета способна производить эффект растворения материального и оставлять зрителя наедине с сильным и возвышенным переживанием. Красный показался нам идеальным мотивом, чтобы собрать историю русского авангарда от "исторического" до советского неофициального, а кроме того, показать его глубокую преемственность с древнерусским искусством. Важно подчеркнуть, что авангард, прославивший Россию на весь мир, не привнесен к нам извне, а наоборот, имеет глубокие национальные корни".