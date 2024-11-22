13-летняя тольяттинка призналась в убийстве двух сестер

13-летняя девочка из Тольятти призналась в убийстве маленьких сестер. Об этом сообщает lenta.ru. Теперь ее поместили на время предварительного следствия в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Напомним, вечером 8 октября в квартире на ул. Лизы Чайкиной нашли тела двух девочек двух и пяти лет с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. В причастность к преступлению заподозрили 13-летнюю сестру погибших. Ее отправляли в психиатрический стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Всего в семье было пять детей. У женщины — девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет — от второго, с которым она живет. Дочь 18 лет живет отдельно. В день трагедии родители давали показания в полиции. Предположительно, мужчина бил жену и изменял ей. Она писала заявление о незаконном проникновении в жилье, но потом пара помирилась. Однако на допрос их все равно вызвали. С детьми осталась старшая 13-летняя дочь. Тела девочек нашла 10-летняя сестра.