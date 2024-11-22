13-летняя тольяттинка призналась в убийстве двух сестер

13-летняя девочка из Тольятти призналась в убийстве маленьких сестер. Об этом сообщает lenta.ru. Теперь ее поместили на время предварительного следствия в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Напомним, вечером 8 октября в квартире на ул. Лизы Чайкиной нашли тела двух девочек двух и пяти лет с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. В причастность к преступлению заподозрили 13-летнюю сестру погибших. Ее отправляли в психиатрический стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
Всего в семье было пять детей. У женщины — девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет — от второго, с которым она живет. Дочь 18 лет живет отдельно. В день трагедии родители давали показания в полиции. Предположительно, мужчина бил жену и изменял ей. Она писала заявление о незаконном проникновении в жилье, но потом пара помирилась. Однако на допрос их все равно вызвали. С детьми осталась старшая 13-летняя дочь. Тела девочек нашла 10-летняя сестра.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...