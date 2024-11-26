"Газпром теплоэнерго Самара" выставлено на продажу за 165 млн рублей

На торговой площадке "Газпрома" появилось объявление о реализации имущества АО "Газпром теплоэнерго Самара". По информации Волга Ньюс, речь идет о продаже компании. Начальная цена указана 165,1 млн рублей.

АО "Газпром теплоэнерго Самара" обеспечивает теплоснабжением жилые и нежилые дома в Самарской области. Общество эксплуатирует шесть котельных - пять в Самаре и одну в пгт Поволжский Тольятти.

Компания находится под управлением ООО "Газпром энерго". Данные об учредителях "Газпром теплоэнерго Самара" в ИАС Seldon.Basis не приводятся. На сайте АО "Газпром теплоэнерго" указывается, что самарская компания является его дочерним обществом.

На продажу выставлено 98 объектов движимого и недвижимого имущества: котельные, газопроводы, водопроводы, теплотрассы и другие инфраструктурные объекты в Куйбышевском и Кировском районах, на Мехзаводе, в селе Пискалы Ставропольского района. Предельная цена лота — 115,5 млн рублей. Торги пройдут 25 декабря.

Помимо самарских активов, на продажу выставлялось имущество АО "Газпром теплоэнерго" в Тверской области, 49% долей ООО "Орелтеплогаз" (cобственник — ООО "Газпром межрегионгаз Орел"), 12,7% акций АО ТЭПТС "Теплоэнерго", объекты движимого и недвижимого имущества в Орловской области и другая собственность.