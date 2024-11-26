16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Газпром теплоэнерго Самара" выставлено на продажу за 165 млн рублей В Алексеевском районе временно отключат свет с 22 по 28 ноября "Тольяттиазот" подвел итоги навигации 2024 года АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в Самарской области АО "Транснефть - Приволга" провело плановые пожарные учения в двух регионах

ТЭК Экономика и бизнес

"Газпром теплоэнерго Самара" выставлено на продажу за 165 млн рублей

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 188
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На торговой площадке "Газпрома" появилось объявление о реализации имущества АО "Газпром теплоэнерго Самара". По информации Волга Ньюс, речь идет о продаже компании. Начальная цена указана 165,1 млн рублей.

Фото: https://etpgpb.ru

АО "Газпром теплоэнерго Самара" обеспечивает теплоснабжением жилые и нежилые дома в Самарской области. Общество эксплуатирует шесть котельных - пять в Самаре и одну в пгт Поволжский Тольятти.

Компания находится под управлением ООО "Газпром энерго". Данные об учредителях "Газпром теплоэнерго Самара" в ИАС Seldon.Basis не приводятся. На сайте АО "Газпром теплоэнерго" указывается, что самарская компания является его дочерним обществом.

ООО "Газпром энерго" — специализированная энергетическая дочерняя компания ПАО "Газпром" — осуществляет свою деятельность в 35 регионах России.

На продажу выставлено 98 объектов движимого и недвижимого имущества: котельные, газопроводы, водопроводы, теплотрассы и другие инфраструктурные объекты в Куйбышевском и Кировском районах, на Мехзаводе, в селе Пискалы Ставропольского района. Предельная цена лота — 115,5 млн рублей. Торги пройдут 25 декабря.

Помимо самарских активов, на продажу выставлялось имущество АО "Газпром теплоэнерго" в Тверской области, 49% долей ООО "Орелтеплогаз" (cобственник — ООО "Газпром межрегионгаз Орел"), 12,7% акций АО ТЭПТС "Теплоэнерго", объекты движимого и недвижимого имущества в Орловской области и другая собственность.

По данным ИАС Seldon.Basis, АО "Газпром теплоэнерго Самара" учреждено в 2006 году. Уставный капитал — 125 тыс. рублей. Выручка в 2023 г. составила 341,7 млн руб., чистая прибыль — 23 млн рублей. До 2020 г. к компании присоединяли другие юрлица: ОАО "Самаратеплоинвест", АО "СТИФ" и ООО "Теплоэнерго Самара" — с последующей ликвидацией этих обществ.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

ТЭК&Химия №11

ТЭК&Химия №10

ТЭК&Химия №9

ТЭК&Химия №8

ТЭК&Химия №7

ТЭК&Химия №6

ТЭК&Химия №5

ТЭК&Химия №4

ТЭК&Химия №3

ТЭК&Химия №2

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1