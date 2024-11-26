"Газпром теплоэнерго Самара" выставлено на продажу за 165 млн рублей

На торговой площадке "Газпрома" появилось объявление о реализации имущества АО "Газпром теплоэнерго Самара". По информации Волга Ньюс, речь идет о продаже компании. Начальная цена указана 165,1 млн рублей.
АО "Газпром теплоэнерго Самара" обеспечивает теплоснабжением жилые и нежилые дома в Самарской области. Общество эксплуатирует шесть котельных - пять в Самаре и одну в пгт Поволжский Тольятти.
Компания находится под управлением ООО "Газпром энерго". Данные об учредителях "Газпром теплоэнерго Самара" в ИАС Seldon.Basis не приводятся. На сайте АО "Газпром теплоэнерго" указывается, что самарская компания является его дочерним обществом.
На продажу выставлено 98 объектов движимого и недвижимого имущества: котельные, газопроводы, водопроводы, теплотрассы и другие инфраструктурные объекты в Куйбышевском и Кировском районах, на Мехзаводе, в селе Пискалы Ставропольского района. Предельная цена лота — 115,5 млн рублей. Торги пройдут 25 декабря.
Помимо самарских активов, на продажу выставлялось имущество АО "Газпром теплоэнерго" в Тверской области, 49% долей ООО "Орелтеплогаз" (cобственник — ООО "Газпром межрегионгаз Орел"), 12,7% акций АО ТЭПТС "Теплоэнерго", объекты движимого и недвижимого имущества в Орловской области и другая собственность.
По данным ИАС Seldon.Basis, АО "Газпром теплоэнерго Самара" учреждено в 2006 году. Уставный капитал — 125 тыс. рублей. Выручка в 2023 г. составила 341,7 млн руб., чистая прибыль — 23 млн рублей. До 2020 г. к компании присоединяли другие юрлица: ОАО "Самаратеплоинвест", АО "СТИФ" и ООО "Теплоэнерго Самара" — с последующей ликвидацией этих обществ.
ООО "Газпром энерго" — специализированная энергетическая дочерняя компания ПАО "Газпром" — осуществляет свою деятельность в 35 регионах России.