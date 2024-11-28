Жительница Самарской области в надежде на "мегагенерацию" денег перевела мошенникам 12 млн рублей

В Большеглушицком районе Самарской области 53-летняя женщина стала жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ей позвонил неизвестный, представился ведущим аналитиком известной торговой площадки и предложил "мегагенерацию" денег с помощью вложений в инвестиционные потоки строительных компаний. Потерпевшую "подкупило" то, что предприятия находятся в Самарской области. Она перевела на указанный злоумышленником счет более 1 млн рублей. После этого звонивший пропал.