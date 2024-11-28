В "РКС-Самара" поощрят добросовестные УК, ТСЖ и ЖСК

В компании "РКС-Самара" готовятся поощрить абонентов, не имеющих задолженности по оплате услуг. В 2024 году для добросовестных УК, ТСЖ и ЖСК придуманы специальные номинации: "Порядок в доме", "Лидер перемен", "Верность делу". Главные требования: не иметь долгов на конец 2024 года и в декабре внести платёж за декабрь.
О ежегодной акции сообщили в пресс-службе компании. Требование оплаты услуг у ресурсной компании одно ко всем абонентам: и к жителям, и к крупным управляющим компаниям. И всех, кто не имеет долгов, "РКС-Самара" стараются ежегодно поощрять, готовить небольшие приятные сюрпризы.
А далее, в зависимости от наличия узла учёта, своевременных авансовых платежей, использования электронного документооборота, компании в своих номинациях путём случайного выбора будут отмечены призами.
По итогам года будут традиционно сформированы "Белый" и "Чёрный" листы с рейтингом компаний — добросовестных плательщиков и организаций—должников. Листы будут опубликованы на сайте "РКС-Самара".
Поощрительная акция "В Новый год — без старых долгов" стартует в начале декабря. Приглашения к участию в акции с подробными условиями отправлены абонентам электронной почтой.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?