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ЖКХ и благоустройство Общество

В "РКС-Самара" поощрят добросовестные УК, ТСЖ и ЖСК

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В компании "РКС-Самара" готовятся поощрить абонентов, не имеющих задолженности по оплате услуг. В 2024 году для добросовестных УК, ТСЖ и ЖСК придуманы специальные номинации: "Порядок в доме", "Лидер перемен", "Верность делу". Главные требования: не иметь долгов на конец 2024 года и в декабре внести платёж за декабрь.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

О ежегодной акции сообщили в пресс-службе компании. Требование оплаты услуг у ресурсной компании одно ко всем абонентам: и к жителям, и к крупным управляющим компаниям. И всех, кто не имеет долгов, "РКС-Самара" стараются ежегодно поощрять, готовить небольшие приятные сюрпризы.

А далее, в зависимости от наличия узла учёта, своевременных авансовых платежей, использования электронного документооборота, компании в своих номинациях путём случайного выбора будут отмечены призами.

По итогам года будут традиционно сформированы "Белый" и "Чёрный" листы с рейтингом компаний — добросовестных плательщиков и организаций—должников. Листы будут опубликованы на сайте "РКС-Самара".

Поощрительная акция "В Новый год — без старых долгов" стартует в начале декабря. Приглашения к участию в акции с подробными условиями отправлены абонентам электронной почтой.

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