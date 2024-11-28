В Самаре будут судить водителя фуры за ДТП с тремя погибшими

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В Красноярский районный суд Самарской области отправили уголовное дело водителя фуры, участвовавшего в смертельном ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"