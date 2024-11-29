Жителя Самарской области осудили за попытку взломать банкомат

Отрадненский городской суд рассмотрел уголовное дело жителя Кинеля, которого обвиняли в покушении на кражу в особо крупном размере. Об этом сообщает Прокуратура Самарской области.

17 января 2024 г., примерно в 4:30, пьяный мужчина попытался взломать банкомат в тамбуре офиса банка на ул. Отрадной, 18. Он семь раз ударил металлической урной по банкомату и оторвал монитор. Также он пытался повредить камеру видеонаблюдения, чтобы скрыть преступление. В банкомате находилось 1,2 млн руб., но добраться до них обвиняемый не успел, так как приехали сотрудники Росгвардии.

Подсудимый полностью признал вину. Ему назначили год и девять месяцев исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства.