Региональный оператор по работе с ТКО подвел итоги первого месяца

С 1 ноября в Самарской области работает новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — государственное предприятие АО "Экология".
Ежедневно на маршруты по всей территории региона выходит 250 единиц техники. Так, например, городской округ Самара обслуживает более 90 автомобилей, Тольятти — 46, Сызрань — 38, Новокуйбышевск — 32.
Сейчас региональный оператор работает в плановом режиме. В первые дни ноября доля адресов, по которым вывоз не был осуществлен вовремя, составила порядка 40%, однако теперь эта цифра составляет не более 1%. На сегодняшний день единственной причиной невывоза становится невозможность проезда из-за припаркованных автомобилей.
Графики вывоза сформированы с учетом требований и норм СанПиН. Твердые коммунальные отходы вывозятся ежедневно при температуре воздуха выше +5, а крупногабаритные отходы — раз в 7 дней. При более низкой температуре бытовые отходы собираются минимум раз в три дня, а крупногабаритные — раз в 10 дней. Однако по большинству адресов региональный оператор осуществляет вывоз ТКО ежедневно. В густонаселенные микрорайоны — такие как, например, Крутые Ключи — мусоровозы приезжают дважды в день.
Кроме сбора отходов подрядчики регионального оператора осуществляют мониторинг контейнерных площадок. Так, в ряде микрорайонов зафиксированы случаи повреждения контейнеров, что приводит к сложностям в их обслуживании. Например, в новых жилых микрорайонах Самары — Южный Город и Кошелев Парк — требуют ремонта более 40 накопителей заглубленного типа.
Также регоператор анализирует площадки, которые переполняются регулярно. Это значит, что существующие контейнеры не справляются с объемом образующегося мусора, и требуются дополнительные накопители.
По законодательству, за состоянием контейнерной площадки, наличием и исправностью контейнеров следит владелец контейнерной площадки — муниципалитет или управляющая организация. Сейчас регоператор выстраивает взаимодействие с главами районов и управляющими организациями для совместного решения выявленных проблем.
Продолжается уборка навалов крупногабаритных и строительных отходов, веток, спилов и смета листвы. Для этих целей ежедневно региональный оператор дополнительно привлекает не менее 15 единиц специализированной техники — самосвалы, бункеровозы, ломовозы, погрузчики. Только в Самаре за месяц работы специальные бригады ликвидировали навалы крупногабаритных и строительных отходов на более чем 600 адресах. Региональный оператор напоминает, что строительные отходы, ветки, спилы и автопокрышки не относятся к ТКО и подлежат вывозу силами собственника контейнерной площадки — муниципалитета или управляющей организации.
Региональный оператор продолжает обрабатывать обращения жителей в ежедневном режиме. Всего за ноябрь АО "Экология" получило более 22 тысяч сообщений через официальный сайт, горячую линию и социальные сети. Количество вопросов к региональному оператору заметно снижается — так, в первой половине месяца поступило вдвое больше обращений, чем в последние две недели.
В первых числах декабря жители Самарской области получат квитанции от АО "Экология". В связи со сменой регионального оператора по обращению с ТКО тариф и размер платы для граждан и организаций не увеличится. В настоящее время тариф составляет 622 рубля за метр кубический. Для жителей многоквартирных домов в городских округах плата составит 4,72 рубля за квадратный метр общей жилой площади. Для потребителей, проживающих в индивидуальных жилых домах в городских округах и муниципальных районах, а также для проживающих в многоквартирных домах в муниципальных районах плата составит 101,08 рублей с человека.
При необходимости внесения корректировок в платежный документ можно направить на электронную почту mail@roeko.ru фото квитанции и необходимые документы, либо оставить заявку на сайте экология-самара.рф в разделе "Заключить договор — Физические лица".
Переплата или долг за предыдущие месяцы не переходит на новый лицевой счет. По вопросам перерасчета оплаты услуг за октябрь и более ранние месяцы необходимо обратиться к прежнему региональному оператору ООО "Экостройресурс".
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?