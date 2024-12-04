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Преступления Происшествия

Бастрыкин поручил доложить о ходе уголовного дела в школе Чапаевска, где на детей обрушился потолок

ЧАПАЕВСК. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В центральный аппарат СК России будет доложено о расследовании уголовного дела по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекших травмирование учащихся школы в Чапаевске, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 3 декабря в одной из школ города Чапаевска на учащихся упали подвесные потолочные панели, в результате чего несколько детей были госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту следственными органами СК России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан".

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела.

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