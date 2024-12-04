Жителя Кинеля заподозрили в попытке купить инвалидность

Следственным отделом по городу Кинелю СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2022 г. подозреваемый передал своей знакомой, выступающей в роли посредника во взяточничестве, 180 тыс. руб. для дальнейшей передачи взятки в профильное ведомство за установление группы инвалидности, без отсутствия законных оснований.

"В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — уточнили в ведомстве.