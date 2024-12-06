Бонни и Клайд уже не те: пара из Самары предстанет перед судом за многоэпизодное мошенничество

Перед судом предстанет пара из Самары, обвиняемая в совершении многоэпизодного мошенничества. Потерпевшими стали 23 человека в возрасте от 27 лет до 61 года из 13 регионов РФ, причиненная сумма ущерба составила более 1 600 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в 2020 году 46-летний мужчина предложил 44-летней сожительнице реализовать криминальную схему обмана посредством сайта бесплатных объявлений. Женщина согласилась и создала на одном из ресурсов записи под вымышленным именем.

Пара опубликовала объявление о продаже 3-комнатной квартиры. Шестеро самарцев "клюнули на удочку". Сценарий для всех был уготован единый: потенциальный покупатель оставлял под расписку залог, после этого "продавец" звонил и просил перевести дополнительные деньги, чтобы погасить долг по коммунальным платежам. Это не сработало лишь в одном случае: местная жительница не согласилась на условия продавца. Остальные без проблем переводили суммы. После этого под различными предлогами "продавец" затягивал сроки оформления необходимых для сделки документов, но оставленный покупателями залог он не возвращал.

Кроме квартиры злоумышленники размещали фиктивные объявления о продаже сотовых телефонов, кроссовок, куртки, парфюмерной воды, различных компонентов персонального компьютера. Однако вместо нужной вещи покупатели получали муляж.

В общей сложности потерпевшими стали 23 человека от 27 лет до 61 года из 13 регионов РФ: Самарской, Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской,, Белгородской, Оренбургской, Липецкой, Волгоградской, Омской, Псковской, Свердловской областей и из Татарстана. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 1,6 млн рублей.

Сейчас уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ, расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По ходатайству следователя одному из обвиняемых (ранее судимому мужчине), избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, его не судимой сожительнице — подписка о невыезде и надлежащем поведении.