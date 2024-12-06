16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Детский футбольный турнир получил премию "#Мы вместе — 2024" Игорь Осинькин: "Мы эту победу выстрадали" Вячеслав Федорищев: "Павел Андреев передал, что не будет участвовать в диалоге" "Крылья Советов" одержали победу в Санкт-Петербурге Владимир Хубулов: "Кто больше хочет, тот побеждает"

Футбол Спорт

Детский футбольный турнир получил премию "#Мы вместе — 2024"

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Благотворительный проект "Будущее зависит от тебя" стал лауреатом в номинации "Ответственный бизнес" международной премии "#Мы вместе — 2024". Проект существует уже почти двадцать лет, проходит во всех регионах страны и направлен на социальную адаптацию детей-сирот. В его основе — всероссийский чемпионат по футболу между командами детских домов и школ-интернатов.

У истоков спортивного благотворительного проекта "Будущее зависит от тебя" стоит инициатива сотрудников МегаФона из Санкт-Петербурга, которая получила развитие и превратилась во всероссийский чемпионат по футболу между командами детских домов и школ-интернатов. За 19 лет в турнире сыграли более 41 тысячи ребят — 5 тысяч команд из 140 городов России.

Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, нацеленный не только на физическое развитие, но и на социальное семейное устройство. Проект помогает ребятам со всей страны приобщаться к здоровому образу жизни, закалять характер и налаживать общение со сверстниками и взрослыми, а также находить родителей. Соревнования проходят во всех регионах присутствия компании.

Ежегодно с февраля по апрель подростки соревнуются на городских и региональных этапах. В мае лучшие команды играют в финале, который по традиции проходит в Сочи. В разные годы к нему присоединялись крупные российские спортсмены: футболисты "Зенита", олимпийский чемпион Антон Шипулин, российский автогонщик Сергей Карякин и многие другие.

Помимо спортивной составляющей, для участников турнира проводится профориентационная программа, организованная совместно с фондом Форотех — "Город навыков SkillCity". Для детей, которым интересна профессия журналиста, создана особая программа. Каждая команда может взять воспитанника, который готовит репортажи о её выступлении на турнире.

С 2013 года стартовала совместная инициатива проекта "Будущее зависит от тебя" и фонда "Измени одну жизнь", направленная на поиск семей для подростков. Чтобы помочь ребятам обрести новые семьи, были созданы видеоанкеты для более чем 6600 детей-сирот старше 10 лет, в том числе участников Открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. Проект дал ребятам возможность не только построить своё спортивное будущее, но и шанс попасть в семью. Уже сейчас более 900 детей смогли обрести новый дом.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится по поручению Президента России. Организатор премии — Ассоциация волонтёрских центров, учредителем выступает Федеральное агентство по делам молодёжи. Премия проводится при поддержке национального проекта "Образование".

В номинации "Социально значимые отраслевые проекты", реализуемые бизнесом, в этом году было подано 719 заявок.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5