Полузащитник Франко Орозко покидает "Крылья Советов" в связи с истечением срока арендного соглашения. Футболист продолжит карьеру в Аргентине.
Всего за "Крылья Советов" 22-летний полузащитник провел на поле 27 игр, забил 4 мяча и отметился 1 голевой передачей.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️