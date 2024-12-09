Арестовать экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД по Самарской области Мадова могут 10 декабря

Источники в силовых структурах сообщают, что на этой неделе могут избрать меру пресечения на период расследования уголовного дела о коррупции в отношении бывшего начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова. По данным собеседников Волга Ньюс, с ходатайством об аресте в суд планирует выйти Следственный комитет 10 декабря.

Напомним, по предварительной информации, он упоминается в уголовном деле о взяточничестве и посредничестве во взяточничестве. Это уголовное дело расследует Следственный комитет. Также в неофициальных данных звучит название компании "Транс-Ойл".

Ранее Евгения Мадова упоминали в публикациях в связи со странностями при продаже участков на Гавриловой Поляне. Кроме прочего, жаловавшиеся на "беспредел" на Гавриловой Поляне жители говорили о давлении на них. Например, Сергей, один из активистов, который жаловался на нарушение природоохранного законодательства, рассказал, что попал под "прессинг" из-за жалоб. Мужчина строит дом для ветеранов СВО, и ему как будто стали мстить и мешать строительству.

На Евгения Мадова писали жалобы главе ГУ МВД по Самарской области Игорю Иванову — речь в них идет о якобы захвате с возможным участием Мадова акватории в Красноглинское районе Самары. Кроме того, некоторые заявления были направлены представителям московских ведомств, а также депутату Госдумы (недавно ставшему врио губернатора Курской области) Александру Хинштейну.