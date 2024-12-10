16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бывшего депутата и гендиректора ООО "Трехсосенский" Михаила Родионова задержали в Ульяновске Из самарского детсада исчезло больше миллиона рублей Школьнику, подозреваемому в домогательствах в самарском лицее, выберут меру пресечения Экс-высокопоставленного полицейского Евгения Мадова арестовал суд Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Преступления Происшествия

Бывшего депутата и гендиректора ООО "Трехсосенский" Михаила Родионова задержали в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Ульяновске задержали бывшего депутата в Самарской области от "Справедливой России", гендиректора ООО "Трехсосенский" Михаила Родионова.

В отношении него возбудили уголовные дела по статьям: по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере"); п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денег, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").

По версии следствия, с 2017 по 2022 г. Родионов он уклонился от уплаты налогов на более чем 3 млрд рублей. Предполагается, что бизнесмен предоставлял в налоговую декларации с ложными сведениями. Для уменьшения налогооблагаемой базы с контрагентами заключали фиктивные договоры, а деньги переводили под видом оплаты за товары или услуги, которые фактически не поставляли.

Кроме того, следователи считают, что Родионов от имени подконтрольных организаций "отмывал" деньги, полученные в результате уклонения от уплаты налогов. Он покупал ценные бумаги, выдавал займы и проводил другие операции на сумму более 6 млн рублей.

Во время предварительного расследования суд арестовал имущество подозреваемого на сумму более 3 млрд руб. для возмещения причиненного бюджету ущерба.

Напомним, ООО "Завод "Трехсосенский" было признано банкротом в 2020 году. В начале года ФНС России вошла в третью очередь реестра требований кредиторов с суммой 9,6 млрд рублей.

В августе налоговики потребовали в суде привлечь к ответственности по долгам предприятия Михаила Родионова, бывших руководителей "Завода "Трехсосенский" Лилию Родионову (по данным судебного досье, экс-супруга Михаила Родионова) и Кирилла Казацкого, ООО "ВСК", ООО "М-Ком" и ООО "КФХ Возрождение". Родионова также является учредителем "ВСК" и "М-Ком", которые владеют оборудованием и сертификатом на продукцию.

Гид потребителя

Последние комментарии

Οлеся Κнязева 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5