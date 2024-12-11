Руководитель Объединения многодетных семей Самарской области: "Нас не учат быть родителями"

Татьяна Керженцева — мама трех сыновей, руководитель Объединения многодетных семей Самарской области, "Миссис мама Самарской области - 2024". В интервью Волга Ньюс она поделилась своими секретами счастливого многоматеринства.

— Татьяна, социальная активность была в вашей жизни всегда или проявилась, когда вы стали многодетной мамой?

— Всегда. Я всегда была очень активной. И в школе, и в институте. Возле меня всегда собиралась компания. Я прирожденный организатор, идейный вдохновитель. Я всегда в составе родительских комитетов — в саду, в школе. Веду активную социальную жизнь по собственному желанию и с удовольствием.

Я переехала в Самару в декабре 2005 года. До этого я в Киеве работала помощником прокурора. Правда, всего лишь полгода. Потом я ушла в продажи. Можно сказать, всю свою жизнь я была в продажах.

В Самаре мой первый руководитель считал, что шить спецодежду это невыгодно. Выгодно ее покупать и перепродавать. Я же считала иначе, уволилась и открыла свое производство.

Мой муж мне помог наладить производственную линию. Так начался мой путь в производстве спецодежды — для ресторанного бизнеса, медицинской и рабочей одежды. Я была в одном лице и руководитель, и закупщик, и продажник.

Мне все нравилось. Мой швейный бизнес существовал 13 лет. За этот период я родила всех троих детей. Говорю мужу, что я не была ни в одном декретном отпуске. Все шло параллельно — работа и материнство. У меня люльки с малышами стояли на раскройном столе всегда.

Но в какой-то момент я перегорела, устала. У меня было уже трое детей, они все были маленькие — между старшим и средним разница четыре года, между средним и младшим — два с половиной.

— Как справляетесь с такой, прямо скажем, нелегкой нагрузкой? Есть ли у вас помощники?

— Когда старшие дети были совсем малышами, я ненадолго прибегла к помощи няни. Это была знакомая женщина. Няня помогала с детьми, пока я хлопотала по хозяйству или работе.

Помощников в виде бабушек, дедушек у нас нет. Моя мама живет далеко, у мужа мама по состоянию здоровья не имеет возможности помогать. Главные помощники друг другу — мы с мужем.

Меня часто ругают, что я не умею делегировать, всё делаю сама. Но мне проще сделать всё самой, чем потом переделывать за кем-то. Хочешь сделать хорошо — сделай сама!

— Бывают ли моменты, когда вы чувствуете усталость, выгорание? Как с этим справляетесь?

— Летом я могу сесть в машину, взять любимый кофе, круассан и поехать одна куда глаза глядят. Мама в ресурсе — семья в ресурсе.

Также в моей жизни всегда присутствует момент эстетического удовольствия. Я должна глазами лицезреть что-то красивое. Женщина должна созидать, лицезреть красоту, чтобы потом транслировать её дальше. В этом году я участвовала в конкурсе "Миссис Самарская губерния".

После эмоциональной нагрузки, когда возвращаешься из волонтёрских поездок в детские дома в Луганске, Донецке, волонтерства на нужды СВО, нужна некая благодарность самой себе. Этот конкурс был способ почувствовать себя принцессой. Надеть красивое платье, наполниться энергией, чтобы потом вновь делиться этой энергией с окружающими. Я стала "Миссис мама". Мои дети гордо сказали: "Наша мама — королева!".

— У вас есть увлечения, которые вас вдохновляют?

— У женщины бывает состояние души, когда хочется чего-то нового. Что-то новое в своё время я нашла в интернете. Как-то раз я заказала торт сыну на трехлетие, заплатила за него три тысячи рублей. Там была куча мастики — торт был несъедобный. Я расстроилась.

А так как я сладкоежка и люблю готовить, то решила пройти курсы кондитера. Тогда как раз был период, когда в интернете начали предлагать онлайн-курсы.

Кондитерское искусство меня вдохновило! Это было то, чего мне не хватало. Я начала учиться и поняла, что это моё. Это было "вау!". Одни курсы, вторые… Это были и онлайн-обучение, и живые мастер-классы в Самаре. Меня это увлечение кондитеркой накрыло с головой. Я закормила всех своих родных, близких и друзей. Все были довольны.

Именно в этот момент я поняла, что мой швейный бизнес отходит на второй план и начинает угасать. Я как руководитель начала терять интерес к нему. Клиенты это тоже почувствовали и начали уходить. Я продолжала работать, только лишь для того, чтобы платить зарплату рабочим, налоги и аренду. Мне было жалко просто всё бросить и закрыть бизнес. Ведь я вложила в него свою душу. В итоге я решила его продать за символические деньги, просто чтобы он не пропал.

Хотя сейчас я понимаю, что тогда мне нужно было просто нанять управляющего. А себя разгрузить. Но это я поняла уже поздно. Я не жалею. Наверное, мне нужно было идти дальше. И я ушла в кулинарию и кондитерское искусство.

Я очень много ресурсов физических, финансовых и эмоциональных вложила в своё обучение на кондитера. Подошла к вопросу очень серьезно, училась у профессионалов. Изначально я завела страничку в ВКонтакте для продажи тортиков ради интереса, получала много положительных отзывов.

Готовила всегда на качественных продуктах. Проводила кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Все время продолжала развиваться. Сначала были капкейки, бенто, потом муссовые десерты, пирожные. Затем я заинтересовалась темой шоколада — корпусные конфеты с разными начинками, трюфели. Птичье молоко, венская выпечка, слойки, зефир, пряники, круасаны. Хлеб на закваске, бездрожжевой. Это колоссальный труд.

— Это увлечение, которое приносит доход или для души?

— Я помню однажды на 8 Марта лет пять назад нам с подругой заказали 150 зефирных букетов. Мы каждая сделали по 75 букетов. У меня есть фото — я сижу никакая, уставшая, а вокруг меня миллион зефирных тюльпанов. Я тогда за несколько дней заработала 70 тысяч рублей. Я была счастлива.

В один момент я поняла, что я не хочу выполнять много заказов на скорость. Торты получаются вкусными, красивыми, клиенты довольны, но в них нет души, теряется изюминка, я перестаю получать удовольствие. Это был переломный момент. Я делала заказы, но уже не брала заказы в таких количествах. Один торт можно взять на выходные, получить удовольствие от приготовления. Чтобы я была наполненная, чтобы вложиться на 100%. Я не хочу конвейер. Видимо, потому, что я рассматриваю это как хобби, а не как способ заработать на жизнь.

Я люблю зарабатывать деньги, но никогда они у меня не стоят в приоритете. Если я могу сделать что-то доброе своими руками, я делаю. Ведь делать добрые дела не надоедает. Сейчас я ушла в социальную сферу.

— Какие события вашей жизни, произошедшие недавно, вас вдохновляют?

— Мой проект "Везем большую семью" имел большой отклик среди многодетных семей. Никто не верил, что возможно бесплатно добраться большой семьей из пункта А в пункт Б.

Проект "Везем большую семью" стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших социальных проектов. С этим проектом я представляла Самарскую область на Форуме многодетных семей России на выставке "Россия" в Москве на ВДНХ и стала победителем конкурса "В кругу семьи".

Готовится еще один новый проект — "Ходим в гости к многодетной семье". На этих встречах будем общаться и знакомимся с большими дружными семьями.

Сейчас у меня сердце разрывается, когда думаю о том, что на СВО гибнут наши ребята. Я думаю только о том, что я могу еще сделать для наших солдат, как помочь. Мы совместными усилиями проводим сборы средств, на которые покупаем технику, инструменты, медикаменты.

— Муж и дети поддерживают вас во всех ваших активностях или требуют большего внимания дома?

— Мне достался очень хороший муж. А вот моему мужу не очень повезло — ему досталась строптивая и очень энергичная жена, ему остаётся только это принять (смеется). Муж всегда помогает мне и всегда меня поддерживает. Он моя опора и поддержка.

Дети говорят: "Мам, ну ты куда опять?". А я то на хор, то на обучение, то на мастер-класс, то на общественные дела. Сыновья спрашивают: "Зачем ты волонтеришь, зачем тебе это надо?". Я начинаю объяснять, что такое волонтерство: "Нужно делать добрые дела, особенно, если душа требует этого".

Дети видят, какую мама приносит пользу, как меня благодарят и гордятся мамой. Понимают, что я делаю правильное дело.

— Ваши сыновья тоже активные, как и их мама?

- Старшему сыну Денису 15 лет, Марку - 11, Глебу - 8. Старший сын Денис занимается футболом, состоит в "Молодой гвардии". Средний — Марк занимался греко-римской борьбой, а сейчас увлекся английским языком и музыкой. Глебушка нежный мальчишка, но с характером. Он занимается греко-римской борьбой в спорткомплексе "Кристалл". В свободное время мальчишки много гуляют во дворе.

Они иногда ругаются, делят территорию, так сказать, но и помогают друг другу. Мы стараемся развить в детях самостоятельность, а не растить их в парнике.

Мама с папой своим примером должны показывать детям, что такое хорошо, молится за детей. А дети уже сами выберут свой путь.

— Какое самое любимое совместное времяпрепровождение у вашей семьи? Какая традиция самая любимая?

— У нас есть традиция каждое воскресенье печь блины. Марк в этом специалист. То есть мы можем с мужем проснуться, а у нас уже блинами пахнет.

Любим вместе смотреть кино на диване. Еще наша традиция — это семейные путешествия на автомобиле. Я обожаю водить автомобиль, уже 17 лет я автолюбитель. Это моя страсть. Первую машину я купила в 1996 году. Это была "Ока". Судьбоносная "Ока" — благодаря ей мы познакомились с мужем. Меня немножко обманули и продали сломанную машину. А у мужа гараж был напротив дома, где я жила, а в гараже — тоже "Ока"… Всё в жизни не случайно.

Я авантюрист, путешественник. Муж тоже легкий на подъем. До рождения детей мы путешествовали по Европе на автомобиле. За 10 дней объездили 11 стран. Проехать 1000 км на автомобиле для нас не тягость, а удовольствие. Мы и сейчас стараемся при любой возможности куда-то выезжать с семьей. Мы ездили все вместе на автомобиле в Крым, Сочи, Абхазию, Грузию, Турцию.

— Как, по вашему мнению, необходимо укреплять институт семьи?

— Родители — самый главный пример для детей. Мы своим детям всегда говорим, что они самые близкие и родные люди друг другу, самые большие помощники по жизни.

Но, я считаю, обязательно должна быть государственная программа. Нас не учат быть родителями — а это важно. Получается, что все учатся на первых детях. В 10-11 классе нужно ввести предмет про семью, про здоровье, про отношения. Возможно, факультатив. Но нужно наших детей готовить к семейной жизни.

Дети из многодетных семей уже имеют представления о младенцах, о том, что они плачут, как родители за ними ухаживают. А если в семье ребенок один, он не видел как малыша нужно кормить, купать… Все это не будет так страшно и незнакомо в будущем, если готовить к этому.

Также важно давать представление о семейных ценностях. Я думаю, семья всегда будет в приоритете в нашей стране. Сейчас государственные программы направленны на создание новых многодетных семей.

Многодетные семьи должны быть примером, а многодетность — стать нормой.

— Ваша многодетная семья чувствует помощь от государства?

— Мы живём сейчас в своей квартире. Но уже хочется свой дом, землю. Мы получили участок три года назад как многодетные. Стояли в очереди года два. Нам предложили участок в Старом Буяне в трущобах и в Екатериновке участок на холме. Из худших вариантов все равно нужно было выбрать лучший.

Если бы государство помогло провести туда хотя бы воду, можно было бы что-то посадить. Бурение скважины же будет стоить больше, чем сам участок. То есть в этом случае помощь вроде как бы есть, но не до конца продумана.

Универсальное пособие на детей и беременных женщин начали получать только в этом году 50%. Мужчины в больших семьях стараются зарабатывать деньги, содержать семью, поэтому льготы, как правило, идут мимо из-за превышения доходов.

Помощь всем школьникам из многодетных семей в этом году — подспорье для больших семей.

Хорошо бы сделать бесплатный проезд в общественном транспорте не только для детей из многодетных семей, но и для их родителей. Ведь на секции и кружки детей возить надо, а большая семья часто не умещается в один автомобиль.

— Что пожелаете мамам, которые "боятся" многодетности?

— Мы изначально с мужем никогда не разговаривали на тему многодетности и родили первенца довольно поздно — в 29 лет. Дети — это продолжение семьи. Дети — это продолжение нас, это счастье, несмотря на разные трудности. Каждый новый ребенок — это новая книга, очень интересная, которую хочется читать. Создавайте большие счастливые семьи и не надо сомневаться.