Многодетным разрешили получать участки на территории Самары и Тольятти

Многодетные семьи смогут претендовать на бесплатные земельные участки на территории Самары и Тольятти. Соответствующие изменения в региональный закон "О земле" подписал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Поправки были приняты по инициативе региональной прокуратуры. В ведомстве обратили внимание на то, что на территории области гарантировано право многодетных семей на бесплатное получение земельных участков, однако оно не распространялось на территорию Самары и Тольятти, где были приняты акты о безземелье.
Прокуратурой области в Самарскую губернскую думу было направлено письмо с предложением рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в региональное законодательство. Законопроект 15 ноября был поддержан депутатами.
Напомним, ранее в регионе был принят закон о выплатах в 250 тыс. руб. многодетным семьям, стоящим в очереди на предоставление бесплатного земельного участка.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р