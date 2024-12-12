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Многодетным разрешили получать участки на территории Самары и Тольятти

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Многодетные семьи смогут претендовать на бесплатные земельные участки на территории Самары и Тольятти. Соответствующие изменения в региональный закон "О земле" подписал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: ©РИА Новости / Владимир Федоренко

Поправки были приняты по инициативе региональной прокуратуры. В ведомстве обратили внимание на то, что на территории области гарантировано право многодетных семей на бесплатное получение земельных участков, однако оно не распространялось на территорию Самары и Тольятти, где были приняты акты о безземелье.

Прокуратурой области в Самарскую губернскую думу было направлено письмо с предложением рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в региональное законодательство. Законопроект 15 ноября был поддержан депутатами.

Напомним, ранее в регионе был принят закон о выплатах в 250 тыс. руб. многодетным семьям, стоящим в очереди на предоставление бесплатного земельного участка.

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