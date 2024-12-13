В Самаре проводят проверку данных о выдаче "левых справок" в МСЧ иностранцам

Силовики проводят оперативные мероприятия по информации о выдаче фиктивных медсправок мигрантам в Самаре. По предварительным данным, фигурировать в проверке может медико-санитарная часть № 14 региональной столицы.
Как сообщили источники в правоохранительных органах, предполагается, что в медицинских справках указывалось, что мигранты здоровы. При этом реальная проверка здоровья могла не проводиться. Эти справки были нужны для получения вида на жительство. Кто мог наживаться на этом — пока выясняется.
Напомним, это уже не первая скандальная история в сфере медицины в Самаре. В частности, силовики считают, что бизнесмены Сослан Бериев и Сергей Теляков организовали аферу при поставках медоборудования в больницы.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?