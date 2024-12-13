В Самаре проводят проверку данных о выдаче "левых справок" в МСЧ иностранцам

Силовики проводят оперативные мероприятия по информации о выдаче фиктивных медсправок мигрантам в Самаре. По предварительным данным, фигурировать в проверке может медико-санитарная часть № 14 региональной столицы.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, предполагается, что в медицинских справках указывалось, что мигранты здоровы. При этом реальная проверка здоровья могла не проводиться. Эти справки были нужны для получения вида на жительство. Кто мог наживаться на этом — пока выясняется.

Напомним, это уже не первая скандальная история в сфере медицины в Самаре. В частности, силовики считают, что бизнесмены Сослан Бериев и Сергей Теляков организовали аферу при поставках медоборудования в больницы.