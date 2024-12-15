В Самаре задержали курьера мошенников, обокравшего пенсионерку

Сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Тольятти, подозреваемого в мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам уголовного дела, в конце октября текущего года в полицию обратилась жительница областного центра 1943 года рождения и заявила, что неизвестные, обманным путем, похитили у нее сбережения на сумму 950 тыс. рублей. Женщина рассказала, что в вечернее время суток на стационарный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее внучка попала в ДТП и для того, чтобы помочь родственнице необходимо заплатить. Деньги надо передать курьеру. Пенсионерка растерялась и положила трубку. После этого ей стали поступать звонки от неизвестных лиц на стационарный и сотовый телефон с требованиями передачи денег. Собеседники общались с женщиной непрерывно, не давая связаться с родственниками и проверить информацию. Растерянная пенсионерка выполнила указания звонившего и отдала впоследствии свои сбережения прибывшему к ней курьеру, после чего звонки прекратились.Только тогда женщина смогла связаться с родственниками и поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники уголовного розыска со слов потерпевшей составили описание курьера. Ориентировка на розыск преступника была передана всем наружным службам полиции и общественным организациям правоохранительной направленности.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, в том числе установленных в подъезде одного из домов, выяснили маршрут передвижения курьера и личность подозреваемого, а также автомобиль, на котором он передвигался.

В результате совместной работы сотрудников УУР ГУ МВД России по Самарской области, оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Самаре и их коллег из Управления МВД России по городу Тольятти удалось установить местонахождение мужчины. В кратчайший срок его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее несудимый 30-летний житель Тольятти признал свою вину и сообщил, что объявление о заработке курьером нашел в сети Интернет. "Работодатель" рассказал, что необходимо получать денежные средства от пожилых граждан и переводить на различные банковские карты. Мужчина согласился на данные условия, прекрасно осознавая, что совершает противоправные действия.

Также полицейские выяснили, что денежные средства пожилой потерпевшей он успел перевести мошенникам.

Специализированным следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, Следственного управления У МВД России по городу Самаре в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

В настоящее время судом по ходатайству следствия в отношении жителя Тольятти избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города и области.