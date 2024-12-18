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Культура

Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на второй конкурс 2025 года

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В России началась заявочная кампания на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Заявки принимаются с 17 декабря по 6 февраля включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Это второй грантовый конкурс ПФКИ для реализации проектов с 2025 г., итоги первого озвучат до конца декабря.

Одно из важных нововведений новой грантовой "волны" - изменение тематических направлений. Со второго конкурса 2025 г. ПФКИ авторы творческих проектов могут подать заявки по 12 направлениям: "Единство с судьбой России", "Мы вместе", "Нация созидателей", "Многонациональный народ", "Нравственные ориентиры", "Крепкая семья", "Наша сила в правде", "На страже Отечества", "Молодые лидеры", "Страна возможностей", "Культурный код", "Место силы".

Еще одно нововведение - в форме заявки ПФКИ добавится специальный блок, где участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных ценностей соответствует подаваемая заявка. Ценности прописаны в указе президента Российской Федерации №809 - "Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". К ним документ относит жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.

"Важно, чтобы авторы творческих проектов находились в единой системе ценностных координат, принимали наши традиционно-нравственные ценности, транслировали их через свои проекты. Это и ответ на вопрос, который нам часто задают на встречах в разных городах страны, - о чем должны быть проекты, какие смыслы должны нести. Нам кажется очень важным, чтобы все 17 ценностей присутствовали в заявках, ведь каждый год с ними работают десятки тысяч творческих команд, для которых они - и ориентир, и ответ на многие вопросы, касающиеся содержательной части проекта", - комментирует генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Со второго грантового конкурса 2025 г. авторы творческих проектов смогут воспользоваться возможностью подписать заявку электронной подписью. Кроме того, с 2025 г. будет запущено новое направление работы Президентского фонда культурных инициатив - оценка качества уже реализованных при грантовой поддержке проектов.

Разработаны методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов. К старту нового грантового конкурса Президентский фонд культурных инициатив запускает чат-бот, где каждый участник сможет получить актуальные ответы на множество вопросов, в том числе касающиеся заполнения заявок.

ИИ-помощник доступен в Телеграм, @PFKI_bot, "консультировать" он будет круглосуточно. При этом разбор сложных ситуаций или вопросов, на которые бот не смог ответить, по-прежнему можно адресовать специалистам контактного центра фонда по номеру +7 (495) 150-50-15.

В Самарской области открыты проектные офисы, где помогут разобраться в нюансах проектной заявки, получить обратную связь от специалистов и доработать проект до момента подачи заявки. Записаться на консультацию можно в Самаре (Агентство социокультурных технологий, ул. Некрасовская, 78, +7 (846) 331-23-84, электронная почта: grant-ast@bk.ru) и в проектных офисах Самарской области:

• Тольятти, ул. Горького, 42, +7 (8482) 31-88-42;

• Чапаевск, ул. Ленина, 78, +7 (84639) 2-38-53;

• Отрадный, ул. Первомайская, 28, +7 (84661) 2-07-32;

• Сызрань, пр. Гагарина, 99а, +7 (8464) 35-71-96;

• Кинель, ул. Фестивальная, 18, +7 (84663) 6-35-21;

• с. Елховка, ул. Советская, 2б, +7 (84658) 33-2-02;

• с. Приволжье, ул. 50 лет Октября, 2, +7 (84647) 9-14-92;

• пос. Безенчук, ул. Тимирязева, 84, +7 (84676) 2-17-74;

• с. Кошки, ул. Куйбышевская, 6, +7 (84650) 2-21-75;

• с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 15, +7 (84651) 2-24-93.

Ежегодно Агентство социокультурных технологий реализует программу повышения квалификации для работников сферы культуры "Проектирование в социокультурной деятельности". На данный момент курс прошли 180 специалистов. В 2025 г. проведение программы запланировано на март и октябрь. Активность инициаторов самарских культурных проектов растет из года в год, об этом свидетельствуют данные, о количестве заявок, поданных на конкурсы, а также суммы привлеченных средств.

Всего за 12 конкурсов ПФКИ с 2021 по 2024 г. от Самарской области была подана 1741 заявка, 175 из которых стали победными. Объем финансирования проектов составил около 494 млн рублей.

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Последние комментарии

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:06 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Это какой такой "известный персонаж Самарик"? Все свои 40 лет живу в Самаре и впервые слово то такое слышу! Да и звучит стрёмно... А шишиги действительно прикольные.

Nataly Kozlovskaya 05 декабря 2024 12:08 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

В Самаре в кои-то веки сделали что-то реально крутое. Что вызывает желание приехать в этот город и бродить по улицам в поисках шишиг. Сразу хочется и какую-то сувернирную карту города купить с нанесенными на нее точками, где этих шишиг искать. И потом в каком-то кафе посидеть, замерзнув или устав от поисков. И купить маленькую скульптурку шишиги на память.

Анна Вырина 04 декабря 2024 13:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

А Матвеев с таким комментарием сам не идиот? Пора бы парламентарию уже научиться разговаривать нормально и уважительно. Кто такой Самарик? Ни разу не слышала. Согласна с Арменом Арутюновым. Дайте городу крутое новое развитие. И отстаньте уже от этого милого и интересного проекта!

Дмитрий Лакоценин 04 сентября 2024 05:27 Михаил Матвеев: "На бывшем заводе клапанов нужны полноценные раскопки"

Совершенно справедливо.

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