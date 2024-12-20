В Самарской области 23 человека получили ключи от новых квартир в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот

В Самарской области в течение трех лет планируется ликвидировать очередь на получение квартир детьми-сиротами. Такую задачу поставил губернатор Вячеслав Федорищев.

В четверг, 19 декабря, жителям региона из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были вручены ключи от их первого собственного жилья. Счастливыми новоселами накануне новогодних праздников стали 23 человека. Многие из них стояли в очереди с 2018 года. За это время они успели получить образование, профессию, обзавелись семьями. Один из новоселов в настоящее время выполняет свои воинский долг, защищая нашу строну в зоне проведения специальной военной операции. Ему ключи и документы передаст сестра.

Все 23 квартиры были закуплены в новом жилом комплексе в Кировском районе города Самары за счет средств федерального и областного бюджетов. Ключи новоселам вручили первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов и временно исполняющий обязанности главы города Самары Иван Носков.

От имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева новоселов поздравил первый вице-губернатор.

"Сегодня у нас очень важное событие. Переезд в первое собственное жилье обязательно запомнится. Хочу пожелать вам, чтобы в этих квартирах появлялись семьи, рождались дети, которые станут достойными гражданами нашей страны", — обратился к собравшимся Михаил Смирнов.

В Самарской области в этом году получили квартиры 672 жителя из числа детей-сирот. До конца года ключи от новых квартир вручат еще 200 ребятам. Законом о региональном бюджете на эти цели в ближайшие 3 года предусмотрено 12 млрд. рублей. Это позволит полностью ликвидировать накопившуюся задолженность, а также значительно сократить сроки получения жилья. По поручению губернатора области уже на будущий год финансирование составит свыше четырех миллиардов рублей.

"Губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев ставит перед нами задачу в течение ближайших трех лет ликвидировать очередь, которая накопилась за предшествующие периоды, и сократить сроки ожидания жилья. Эта задача является для нас приоритетной. Важно, чтобы ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могли как можно быстрее реализовать свои права", — подчеркнул Михаил Смирнов.

Всем новоселам жилье предоставлено с их согласия и в соответствии с их выбором. В квартирах — чистовой ремонт и все самое необходимое для начала новой жизни. В проекте генерального плана Самары предусмотрено строительство поблизости трех детских садов и общеобразовательной школы на 1350 мест.

Одна из обладательниц новой квартиры — Арина Лисина. Пока девушка живет со своим опекуном — бабушкой. Недавно закончила вуз, работает в банке. Новость о скором переезде стала для нее настоящим сюрпризом.

"Я ждала этого момента 10 лет, — поделилась Арина. — Хочется поскорее обустроиться и начать самостоятельную жизнь в новом доме".

С покупкой самого необходимого на первое время помог муниципалитет — вместе с ключами ребята получили сертификаты на единовременную выплату в 20 тысяч рублей и подарок от городской администрации.