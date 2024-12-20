В Самарской области определили условия приватизации жилья для медицинских работников

В пятницу, 20 декабря, состоялось заседание правительства Самарской области, на котором был утвержден ряд социально важных вопросов, требующих коллегиального рассмотрения.

Заседание провел первый вице-губернатор - председатель облправительства Михаил Смирнов. Оно транслировалось в прямом эфире — открытый режим работы правительства стал нормой для команды губернатора Вячеслава Федорищева.

Региональным министерством здравоохранения разработан проект постановления правительства области, цель которого — совершенствование системы социальной поддержки медицинских работников госучреждений здравоохранения. Суть инициативы: по истечении 10 лет работы в госучреждении здравоохранения медработники смогут получить в собственность предоставленное ранее по договору найма служебное жилое помещение, приобретенное за счет средств облбюджета.

Для этого должны быть соблюдены некоторые условия, в числе которых наличие у медработника трудовых отношений на полной ставке, непрерывного трудового стажа в учреждении более 10 лет, договора найма не менее 10 лет, отсутствие иного жилого помещения в собственности.

"Предлагаемое решение реально улучшит положение медработников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Такое поручение давал нам губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев, и мы однозначно будем его выполнять. Прошу министерство очень внимательно проследить, как постановление будет применяться на практике, послушать людей, послушать глав муниципальных образований. И, может быть, впоследствии мы доложим Губернатору предложения как-то смягчить действующие условия, чтобы этот институт реально заработал, и медработники почувствовали нашу дополнительную поддержку и внимание", — поставил задачу председатель правительства.

Областным министерством транспорта предложен законопроект, устанавливающий административную ответственность за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платной автодороге регионального или межмуниципального значения.

В Самарской области недавно появился новый инфраструктурный объект — "Обход городского округа Тольятти с мостовым переходом через Волгу", первая платная трасса в регионе. "В связи с завершением строительства объекта возникла необходимость в закреплении правового механизма, обеспечивающего исполнение обязанности пользователей автомобильных дорог по оплате проезда", — сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

В других регионах страны, где есть платные автодороги, установлены санкции за нарушение правил оплаты проезда по ним.

Размер предложенных в законопроекте административных санкций за нарушения идентичен размеру санкций за неисполнение обязанности по внесению платы при проезде транспортных средств по платным автодорогам федерального значения: 1,5 тысячи рублей за невнесение платы за проезд легкового транспортного средства, 5 тысяч — за проезд грузового транспортного средства или автобуса. Средства от административного штрафа будут поступать в региональный дорожный фонд.

Вопрос единогласно поддержан членами областного комитета министров, законопроект направят на рассмотрение Самарской губернской думы.

"Это решение повлияет на дисциплину платежей, значит, на объем сбора платы и выполнение финансовой модели концессионера", — подчеркнул Михаил Смирнов.

Также на заседании регионального кабмина рассмотрели традиционный для конца года вопрос об установлении на 2025 год минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Самарской области.

Михаил Смирнов, комментируя деятельность регионального фонда капитального ремонта в последние годы, сказал, что она требует пересмотра существующих подходов. По итогам 2024 г. предполагаемый дефицит бюджета ФКР составит 1,8 млрд рублей. У регионального оператора тяжелая ситуация с собираемостью платежей, потому что "люди не видят реальных достижений, не видят качества работы".

О комплексных мерах по стабилизации работы фонда доложила врио генерального директора ФКР Ирина Лукьянова. По ее словам, для достижения сбалансированности региональной программы необходимо провести обследование технического состояния многоквартирных домов с целью определения приоритетности капремонта. Кроме того, нужен жесткий контроль подрядчиков и пересмотр расценок на работы: они должны соответствовать рынку.

Михаил Смирнов отметил, что в целом ряде регионов страны ставки взносов на капитальный ремонт существенно выше, чем в Самарской области. Тем не менее, несмотря на экономические обоснования в пользу увеличения тарифов, председатель правительства возразил против их пересмотра. Он подчеркнул, что проблема регионального фонда капремонта — это не та проблема, которая может линейно решаться увеличением ставок и платы граждан.

"Считаю, что было бы разумно и правильно сейчас сохранить существующий размер взносов. Сначала мы должны наладить работу фонда, изменить подходы, которые в нем существовали. Затем мы сможем жителям объяснить, что работа качественно меняется. И уже после этого приступать к индексации", — предложил он.

Инициатива первого вице-губернатора была поддержана всеми участниками заседания правительства. Таким образом, в 2025 году собственники квартир в домах до пяти этажей по-прежнему будут платить 8,63 рубля за кв. м, в домах выше пяти этажей — 9,93 рубля.