Пенсионерка из Самарской области обманывала людей, пытавшихся найти работу

В Сергиевском районе Самарской области суд вынес приговор 63-летней местной жительнице, которую признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Неоднократно судимая за мошенничество женщина предлагала людям помощь в трудоустройстве и брала за это деньги. Так, семеро отдали ей 50 тыс. руб., но работу так и не получили. Кроме того, с 2022 по 2023 г. сельчанка обращалась в службу занятости населения под видом сотрудника отдела кадров крупной организации и оставляла объявление об оказании помощи в трудоустройстве в эту компанию.

Суд назначил женщине два года лишения свободы в колонии-поселении.