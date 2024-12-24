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Суды Происшествия

Пенсионерка из Самарской области обманывала людей, пытавшихся найти работу

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сергиевском районе Самарской области суд вынес приговор 63-летней местной жительнице, которую признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Неоднократно судимая за мошенничество женщина предлагала людям помощь в трудоустройстве и брала за это деньги. Так, семеро отдали ей 50 тыс. руб., но работу так и не получили. Кроме того, с 2022 по 2023 г. сельчанка обращалась в службу занятости населения под видом сотрудника отдела кадров крупной организации и оставляла объявление об оказании помощи в трудоустройстве в эту компанию.

Суд назначил женщине два года лишения свободы в колонии-поселении.

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