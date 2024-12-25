На самарской набережной открыли общественный туалет с сенсорными элементами

На II очереди самарской (спуск по ул. Маяковского) набережной появился новый бесплатный общественный туалет. Его установкой занималось МАУ "Самарская набережная". Сооружение занимает 82 "квадрата", на его возведение ушло 20 млн рублей из городской казны.

Сборно-разборная конструкция оснащена пандусами, уборной на 12 мест, оборудованной канализационно-насосной системой, системами водоотведения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, пожаротушения, охранно-пожарной сигнализацией.

Санузлы укомплектовали сенсорными элементами — инфракрасными смесителями, сушилками для рук. Сантехника антивандальная: установили унитазы из нержавеющей стали. Благоустроена и территория по периметру — восстановлено плиточное покрытие.

По словам директора "Самарской набережной" Артемия Анисимова, городские власти планируют каждый год расширять инфраструктуру этой туристической локации.

"В следующем году планируем сделать еще один современный стационарный туалет под Первомайским спуском", — заявил Артемий Анисимов.

В мэрии Самары напомнили: все туалеты на набережной функционируют бесплатно: ежедневно, с 09:00 до 21:00 — 4 сетевых стационарных туалета и 3 мобильных туалета. Круглосуточно доступны более 20 переносных биотуалетных кабин.