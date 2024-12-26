Экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину могут предъявить обвинение в январе

Окончательное обвинение теперь уже бывшему министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину могут предъявить в январе 2025 года. Об этом сообщил источник Волга Ньюс в правоохранительных органах. Пока по этому делу не задерживали новых фигурантов.
Напомним, занимавшего пост министра транспорта Ивана Пивкина задержали в рабочем кабинете сотрудники полиции 21 июня.
Сообщалось, что "речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонты и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков".
Чуть позже следствие направило в суд ходатайство об аресте Ивана Пивкина. Суд ходатайство удовлетворил. Меру пресечения неоднократно продлевали.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?