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Преступления Происшествия

Экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину могут предъявить обвинение в январе

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Окончательное обвинение теперь уже бывшему министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину могут предъявить в январе 2025 года. Об этом сообщил источник Волга Ньюс в правоохранительных органах. Пока по этому делу не задерживали новых фигурантов.

Напомним, занимавшего пост министра транспорта Ивана Пивкина задержали в рабочем кабинете сотрудники полиции 21 июня.

Сообщалось, что "речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонты и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков".

Чуть позже следствие направило в суд ходатайство об аресте Ивана Пивкина. Суд ходатайство удовлетворил. Меру пресечения неоднократно продлевали.

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