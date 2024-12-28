Энергетики "Т Плюс" напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности в новогодние праздники

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Специалисты Самарского филиала ПАО "Т Плюс" призывают жителей региона соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов на предстоящих праздниках. В разгар отопительного сезона температура воды в трубопроводах в зависимости от погоды может достигать максимальных значений. В связи с этим горожанам важно быть предельно внимательными и осторожными вблизи тепловых сетей, теплокамер и мест проведения ремонтных работ: