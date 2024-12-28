Энергетики "Т Плюс" напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности в новогодние праздники

Специалисты Самарского филиала ПАО "Т Плюс" призывают жителей региона соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов на предстоящих праздниках. В разгар отопительного сезона температура воды в трубопроводах в зависимости от погоды может достигать максимальных значений. В связи с этим горожанам важно быть предельно внимательными и осторожными вблизи тепловых сетей, теплокамер и мест проведения ремонтных работ:
— держаться на безопасном расстоянии от места выходы воды и пара;
— не наступать на крышки люков тепловых камер;
— не пытаться пройти или проехать через участки парения или льющуюся горячую воду;
— водителям автотранспортных средств избегать остановку или парковку транспортных средств на тепловых камерах;
— не находиться вблизи технологических объектов.
В период новогодних каникул многие дети и подростки проводят много времени на улице, а потому крайне актуально напомнить ребятам правила безопасного поведения в городе. Важно объяснить детям, что энергетические объекты — не место для игр.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?