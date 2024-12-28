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ЖКХ и благоустройство Общество

Энергетики "Т Плюс" напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности в новогодние праздники

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Самарского филиала ПАО "Т Плюс" призывают жителей региона соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов на предстоящих праздниках. В разгар отопительного сезона температура воды в трубопроводах в зависимости от погоды может достигать максимальных значений. В связи с этим горожанам важно быть предельно внимательными и осторожными вблизи тепловых сетей, теплокамер и мест проведения ремонтных работ:

— держаться на безопасном расстоянии от места выходы воды и пара;

— не наступать на крышки люков тепловых камер;

— не пытаться пройти или проехать через участки парения или льющуюся горячую воду;

— водителям автотранспортных средств избегать остановку или парковку транспортных средств на тепловых камерах;

— не находиться вблизи технологических объектов.

В период новогодних каникул многие дети и подростки проводят много времени на улице, а потому крайне актуально напомнить ребятам правила безопасного поведения в городе. Важно объяснить детям, что энергетические объекты — не место для игр.

Гид потребителя

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