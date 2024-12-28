В прокуратуре региона рассказали о рассмотрении коррупционных дел в судах

Начальник отдела гособвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Анастасия Коганова рассказал о рассмотрении в судах дел коррупционной направленности.

За девять месяцев 2024 г. суды Самарской области рассмотрели 169 уголовных дел преступлениях коррупционной направленности в отношении 191 человека. Вынесены решения по 162 делам в отношении 180 человек. Так, 37 человек привлекли к уголовной ответственности за мошенничество; 12 — за растрату; девять — за коммерческий подкуп; трех — за превышение полномочий; 17 — за получение взятки; 93 — за дачу взятки и одного — за служебный подлог.

Среди осужденных за коррупцию, замминистра здравоохранения, 15 сотрудников МВД, инспектор ФНС, адвокат, сотрудник СИЗО, сотрудник администрации Тольятти. Кроме того, пойманными на коррупции оказались замначальника отдела СГЭУ, два преподавателя, два сотрудника Самарского торгово-экономического колледжа, два директора частных образовательных учреждений, а также врачи, сотрудники почты и Пенсионного фонда РФ.

Например, Октябрьский районный суд Самары признал экс-замглаву регионального минздрава Аслабека Майрамукаева виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями и приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы и штрафу 45 млн рублей. В 2023 г. чиновник получил 15 млн руб. за покровительство ООО "ДМ-Групп". Фирма получила госконтракты на поставку оборудования и медицинских изделий в учреждения здравоохранения Самарской области.

В мае 2024 г. осудили бывшего старшего дознавателя полиции Викторию Новожилову. Сначала женщину обвиняли в получении взятки, но в итоге признали виновной в мошенничестве. Она получила от местного жителя 200 тыс. руб., обещая ему помочь избежать лишения свободы.

Среди осужденных 44 коррупционера приговорили к реальному лишению свободы, девять — к условному, 93 — к штрафам, шестерых — к принудительным работам, одного — к ограничению свободы, 17 — к исправительным работам. Двоим запретили занимать определенные должности.

Например, так экс-сотрудник СИЗО-1 С. Иванов за 20 тыс. руб. согласился пронести на территорию изолятора и передать осужденному анаболический препарат для наращивания мышечной массы. За это бывший сотрудник колонии сам отправится за решетку ну год и три месяца и выплатит штраф. Кроме того, Иванов лишился звания и два года не сможет занимать определенные должности.

За девять месяцев 2024 г. три уголовных дела о коррупции прекратили по нереабилитирующим основаниям. Так, уголовное дело неких Уварова, Дорофеева и Захарова, обвинявшихся в мошенничестве, прекратили из-за того, что они возместили ущерб.

30 уголовных дел или 18,5% от общего числа суды рассмотрели в особом порядке.

По результатам рассмотрения 62 уголовных дел у 63 человек суд конфисковал деньги и телефоны. Например, у того же экс-замминистра Майрамукаева в собственность государства конфисковали 8,6 млн руб. — сумму, эквивалентную полученной взятке.

Помимо этого, региональная прокуратура в истекшем периоде 2024 г. инициировала пять кассационных представлений на приговоры за получение взяток. В результате приговор отменили в части конфискации имущества и направили на новое судебное рассмотрение.