По факту страшной автокатастрофы в Исаклинском районе возбудили уголовное дело

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей пассажирским транспортом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Страшная авария с участием рейсового автобуса и легкового авто произошла в ночь на 30 декабря в Исаклинском районе. Погибла 47-летняя женщина, пострадали двое мужчин и трое детей- девочки от 13 до 15 лет.
"По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. В ходе расследования будут допрошены водитель и пассажиры автобуса, очевидцы аварии, представители компании-перевозчика, назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан, выполнены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — прокомментировали в СУ СК РФ по Самарской области.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?