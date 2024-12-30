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Преступления Происшествия

По факту страшной автокатастрофы в Исаклинском районе возбудили уголовное дело

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей пассажирским транспортом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Страшная авария с участием рейсового автобуса и легкового авто произошла в ночь на 30 декабря в Исаклинском районе. Погибла 47-летняя женщина, пострадали двое мужчин и трое детей- девочки от 13 до 15 лет.

"По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. В ходе расследования будут допрошены водитель и пассажиры автобуса, очевидцы аварии, представители компании-перевозчика, назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан, выполнены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — прокомментировали в СУ СК РФ по Самарской области.

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