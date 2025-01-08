В галерее "Заварка" пройдут детские экскурсии

В пятницу, 10 января, в 11:00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет детскую экскурсию (6+) по выставке "Город/Деревня: маршрут построен" (12+).

Ребята почувствуют себя в роли путешественников по Волге и поговорят об особенностях жизни в дореволюционной и современной Самаре. Юные посетители узнают, например, какие растения высаживали в Струковском саду и почему от Алексея Бострома (русский земский деятель, отчим писателя Алексея Толстого) сбежала корова.

Вход на мероприятие — 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 11 января, в 16:00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "Город/Деревня: маршрут построен" (12+).

Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит гостей с историями жителей и гостей Самары конца XIX — начала XX века и расскажет, что представляла Самара в этот период времени.

В ходе экскурсии будут задействованы различные источники: письма, периодическую печать, книги, мемуары. Также у посетителей будет возможность увидеть работы учеников Школы проектной фотографии, которые создавали выставку совместно с коллективом "Заварки".

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

Повторы кураторских экскурсий в этом месяце состоятся 18 января в 16:00 и 31 января в 18:30.

В воскресенье, 12 января, в 16.00 научный сотрудник музея Анастасия Волынкина проведет первый медиаторский тур по выставке "Город/Деревня: маршрут построен" (12+).

Медиаторский тур — это новый формат посещения выставки, во время которого участники беседуют об искусстве и кураторских концепциях с медиатором, делятся личным мнением, предлагают собственные интерпретации произведений искусства и дискутируют об увиденном.

Проект "Город/Деревня: маршрут построен" создан совместно со Школой проектной фотографии. На встрече посетители обсудят работы фотографов, основные темы, которые раскрываются на выставке, а также поразмышляют о кураторской задумке. Участником арт-медиации может стать любой желающий, независимо от опыта и насмотренности в сфере искусства.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

Повтор медиаторского тура в этом месяце состоится 26 января в 16:00.