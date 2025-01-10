На месте строительства нового аэропорта в Самаре нашли человеческие останки

Археологи обследовали еще один участок, отведенный под строительство нового аэропорта в Самаре. Там нашли человеческие останки.

Новый аэропорт планируется построить на базе существующего аэродрома завода "Авиакор", который занимается капитальным ремонтом и техническим обслуживанием различных типов самолетов. Называться он будет также — Безымянка.

Сейчас аэродром используется в интересах промышленных предприятий Самарской области, преимущественно АО "Авиакор — авиационный завод". Аэропорт же, согласно ранее озвученным планам властей, сможет принимать и воздушные суда гражданской авиации. В числе плюсов — нахождение в черте города, дорожная инфраструктура, близость к железной дороге, метро и реке Самаре.

Археологи уже обследовали один участок площадью 24 га на пересечении ул. Земеца и Береговой, где в том числе находятся заброшенные цеха завода "Авиакор". Они дали положительное заключение на проведение строительных работ.

В новом акте государственной историко-культурной экспертизы речь идет о другом участке площадью 290,5 га. Он находится к югу от пресечения ул. Подольской и Смышляевского шоссе, к северо-западу от п. Падовка, к западу от ул. Береговой. Это закрытая территория, используемая под аэродром. Через северо-восточную часть участка проходит русло реки Орловки, к востоку и югу — заболоченные русла рек Падовка и Самара. В юго-западной части находится аэропортовая инфраструктура и частично заброшенные цеха завода "Авиакор". Застройка довольно плотная. Также здесь много подземных коммуникаций. По центру участка расположена действующая взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки.

Во время обследования участка археологи обнаружили в трех шурфах погребальные сооружения и человеческие останки, связанные с впервые выявленным объектом археологического наследия (ОАН), которому присвоено наименование "Поселок Чкалова I, могильник". Его граница проходит вдоль взлетно-посадочной полосы. Площадь составляет 361,18 кв. м.

Одну из могил, где нашли останки взрослого человека, специалисты датировали IX–X вв. и отнесли к погребению печенежских племен. Также там обнаружили два железных стремени на листе бересты, остатки железных удил, кости животного, предположительно наконечник копья, железную ременную пряжку. Во втором шурфе выявили останки младенца, ключицы взрослого человека, осколок стекла и кованный гвоздь, который может быть датирован вплоть до начала ХХ века, в третьем — безынвентарное погребение взрослого человека.

"Проектируемые работы могут оказать негативное воздействие на целостность ОАН. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ невозможно", — указано в акте археолога ООО "НПФ "АрхГео" Алексея Вязникова, который проводил экспертизу.

Впрочем, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) Самарской области указала в приложенном к акту письме, что проведение работ возможно при условии обеспечения сохранности ОАН. Также допускается проведение спасательных работ с полным или частичным изъятием археологических предметов в рамках раскопок.

Все указанные данные должны быть учтены при проектировании аэропорта. Сроки его строительства пока неизвестны, но инвесторы уже есть. Согласно предложенной ими концепции, пропускная способность комплекса составит 600 пассажиров в час. Планируется обустройство необходимой инфраструктуры, служебно-технических зданий, привокзальной площади и парковое, а также учебно-тренировочного полигона. В перспективе есть планы по строительству гостиничных комплексов и выставочных павильонов.

Сообщалось, что в этой концепции акцент делается на привлечении компаний-лоукостеров, для которых близость аэропорта к городу и его транспортной инфраструктуре может служить серьезным фактором привлечения пассажиров, и бизнес-авиации, а также на развитии межрегиональных перевозок. Таким образом, при успешной реализации проекта потоки людей можно будет разделить с действующим международным аэропортом Курумоч.