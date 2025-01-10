Двух жителей Самарской области осудили за кражу с железной дороги

Октябрьский городской суд Самарской области вынес приговор двум местным жителям, которых обвиняли в краже по предварительному сговору. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В июне 2024 г. на станции Октябрьск мужчины похитили выведенные из эксплуатации металлические детали верхнего строения пути. Украденное они вывезли в пункт приема металлолома.

Суд назначил обвиняемым по году исправительных работ, а также конфисковал автомобиль, на котором перевозили похищенное имущество.