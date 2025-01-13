16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Третьяковка в Самаре расскажет о взгляде современников на русский авангард Самарские керамисты представят свои работы на тему Волги В галерее "Заварка" пройдут детские экскурсии В Музее Рязанова пройдет новогодняя лекция Вячеслава Вербового В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде и феномене текстильного искусства

Музеи и выставки Культура

Третьяковка в Самаре расскажет о взгляде современников на русский авангард

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 18 января, в 17:00 в самарском филиале Третьяковской галереи пройдет лекция "Кубики, квадратики, кружочки: авангард в советских художественных музеях в 1930-е годы" (12+).

Это первая лекция из цикла, посвященного выставке "В круге цвета. Красный". Основой выставки "В круге цвета. Красный" служат произведения таких художников-авангардистов, как Гончарова, Малевич и Кандинский, которые считаются классикой мирового искусства и составляют гордость музейных собраний. Но как к ним относились и как их показывали в те времена, когда была открыта фабрика-кухня?
Об этом в лекции "Кубики, квадратики, кружочки: авангард в советских художественных музеях в 1930-е годы" расскажет Андрей Ефиц, старший научный сотрудник Третьяковской галереи в Самаре, автор книги "Зритель, будь активен!" Как музеи рассказывали об искусстве в 1920-1930-е годы" (2024).

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2