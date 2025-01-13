Третьяковка в Самаре расскажет о взгляде современников на русский авангард

В субботу, 18 января, в 17:00 в самарском филиале Третьяковской галереи пройдет лекция "Кубики, квадратики, кружочки: авангард в советских художественных музеях в 1930-е годы" (12+).

Это первая лекция из цикла, посвященного выставке "В круге цвета. Красный". Основой выставки "В круге цвета. Красный" служат произведения таких художников-авангардистов, как Гончарова, Малевич и Кандинский, которые считаются классикой мирового искусства и составляют гордость музейных собраний. Но как к ним относились и как их показывали в те времена, когда была открыта фабрика-кухня?

Об этом в лекции "Кубики, квадратики, кружочки: авангард в советских художественных музеях в 1930-е годы" расскажет Андрей Ефиц, старший научный сотрудник Третьяковской галереи в Самаре, автор книги "Зритель, будь активен!" Как музеи рассказывали об искусстве в 1920-1930-е годы" (2024).