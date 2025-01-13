Один из участников "вечеринки Вовы Борского" мог сбежать в Азербайджан

Стали известны последние данные о расследовании дела громкой "вечеринки Вовы Борского". Один из участников, предположительно, покинул страну.

Напомним, летом 2024 г. предполагаемые "воры в законе" и приверженцы АУЕ (организация признана экстремистской, ее деятельность в РФ запрещена) праздновали в кафе на ул. Алма-Атинской в Самаре день рождения. Они сняли празднование на видео, при этом прославляли экстремистскую организацию и вели себя соответствующе. Потом это видео мужчины сами выложили в интернет. Там его и заметили правоохранители.

Экспертиза признала в видео признаки пропаганды экстремистского сообщества. В итоге было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. Далее участника мероприятия Вову Борского (настоящее имя — Владимир Бурцев) задержали работники уголовного розыска. Чуть позже они же "повязали" второго участника "сходки" Айхана Адыгезалова.

В сети появились данные, что в Самаре пытаются развалить это дело, после чего историю взял под контроль на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн. По данным источника, далее сотрудники самарского уголовного розыска отправились в Москву, чтоб поймать третьего участника мероприятия. Но чуть опоздали — того уже задержали московские полицейские за драку в местном ресторане и не захотели отдавать самарцам. Тогда самарские правоохранители прибыли в московскую квартиру, где прятался четвертый подозреваемый. Им оказался Руфо. У Руфо насчиталось множество нарушений миграционного законодательства, и теперь его депортируют.

По данным на 13 января, следствие ведет УВД Самары. В этот же день стало известно, что случилось с участником истории, который приезжал на празднование из Москвы. Он уроженец Азербайджана и, по оперативным данным, мог сбежать на родину.