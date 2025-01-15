Губернатор Самарской области назначил еще двух министров

В правительстве Самарской области вновь пополнение. Министром сельского хозяйства назначен Алексей Попов. Эту информацию подтвердили в департаменте информполитики региона.

Назначение министра губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал еще в конце декабря. Он напомнил, что Алексей Попов уже возглавлял областной минсельхоз с 2016 по 2018 год.

Также глава региона назначил Марка Шлеенкова на пост министра высшего образования и науки Самарской области. Он возглавлял департамент науки, который преобразовали в министерство.