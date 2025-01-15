На ул. Гагарина начали сносить многоэтажные недострои: видео

Строительство жилых домов на ул. Гагарина, 175 в Самаре завершат не будут. Их начали сносит. Процесс снял на видео блогер Евгений Щекин.

Эти объекты имеют весьма скандальную историю. ООО "МВМ" планировало возвести там дома в 25 и 16 этажей. Работы проводили на основании имеющегося разрешения на строительство складского комплекса и были остановлены на уровне семи этажей для оформления необходимой документации на жилые здания.

Одновременно "МВМ" столкнулось с противостоянием городской власти, которая потребовала снести самострои. Иск чиновников поддержало и АО "Металлист-Самара", корпуса которого располагаются по соседству с площадкой. По мнению оборонного предприятия, территория входит в санитарно-защитную зону, где жилая застройка запрещена.

При первом рассмотрении дела суд удовлетворил требование о сносе семиэтажных недостроев. Решение было обжаловано и вернулось на пересмотр. На этот раз самарский арбитраж отказал в иске городской власти.

В процессе рассмотрения дела "МВМ" вернуло земельный участок прежнему владельцу Михаилу Медведеву по договору купли-продажи. Арбитражный суд Самарской области признал за ним права собственности и на два недостроенных дома. Городские власти и АО "Металлист-Самара" дошли до Верховного суда, но добиться решения о сносе зданий им так и не удалось.

Осенью площадку выставляли на продажу. Кто проводит работы по сносу объектов — новый собственник или прежний — неизвестно.