16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура нашла странности в гражданстве мужчины, который напал на собиравших гумпомощь на СВО в "Манго" "Думал - женщина упала": в Самаре допросили свидетелей по делу о жестоком убийстве Екатерины Карась Самарского адвоката оштрафовали на 175 тыс. рублей за мошенничество на ту же сумму Производитель мефедрона из Самарской области получил более 17 лет колонии Кассационный суд оставил назначенный срок заключения экс-замглавы Жигелевска Игорю Смураге без изменений

Суды Происшествия

Неудавшиеся наркосбытчики не успели довезти "товар" до места назначения и попались в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор двоим жителям Оренбургской области, которых обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчины по указанию сообщника из мессенджера забрали в Санкт-Петербурге 493 г марихуаны. Они планировали сбыть наркотик в своем регионе, но попались на посту ДПС в Тольятти.

Суд назначил обвиняемым пять и шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2