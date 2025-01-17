Неудавшиеся наркосбытчики не успели довезти "товар" до места назначения и попались в Тольятти

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор двоим жителям Оренбургской области, которых обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Мужчины по указанию сообщника из мессенджера забрали в Санкт-Петербурге 493 г марихуаны. Они планировали сбыть наркотик в своем регионе, но попались на посту ДПС в Тольятти.
Суд назначил обвиняемым пять и шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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