Неудавшиеся наркосбытчики не успели довезти "товар" до места назначения и попались в Тольятти

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор двоим жителям Оренбургской области, которых обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчины по указанию сообщника из мессенджера забрали в Санкт-Петербурге 493 г марихуаны. Они планировали сбыть наркотик в своем регионе, но попались на посту ДПС в Тольятти.

Суд назначил обвиняемым пять и шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.