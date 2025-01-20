В "ЗИМ Галерее" отметят годовщину приезда Маяковского в Самару

В пятницу, 24 января, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" (ул. Ново-Садовая, 106, к155) прозвучит "Флейта-позвоночник" (18+) — лирическая исповедь в одном акте для актера и джаз-ансамбля по мотивам одноименной поэмы Владимира Маяковского. Джаз-импровизацию с элементами саунд-драмы исполнят артист театра "СамАрт" Алексей Елхимов и музыкальный коллектив во главе с Дмитрием Дмитриевым.

Владимир Маяковский дважды посещал Самару. Первый раз — в марте 1914-го, вместе Давидом Бурлюком и Василием Каменским. Приезд футуристов тогда наделал немало шума. Второй и последний приезд, уже в статусе одного из главных поэтов страны, состоялся 26–27 января 1927 года.

"Не зря Маяковский мчался в Самару — будто чувствовал, что закипит работа, — вспоминал организатор турне, советский актер и концертный администратор Павел Лавут. — Здесь поэт побил рекорд — четыре выступления в один день: у рабфаковцев, учителей, рабкоров и в партклубе. Как ни подсчитывай, это десять часов чистого разговора с трибуны, да надо учесть еще и беседы в интервалах между встречами. Владимир Владимирович, по натуре человек организованный, в этот день нарушил режим — и вовсе не ел".

Литературно-музыкальное представление "Флейта-позвоночник" в культурном центре "ЗИМ Галерея" приурочено к годовщине последнего приезда выдающегося русского и советского поэта-футуриста в Самару.

Вход свободный.