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Музеи и выставки Культура

На выставке "Самара" наградили 45-тысячного посетителя

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В день городского округа Похвистневский Самарской области юбилейным 45-тысячным гостем выставки "Самара" стал учитель по предмету "Основы безопасности и защиты Родины", руководитель юнармейского отряда "Тигр", начальник штаба юнармии по Кинель-Черкасскому району Максим Филиппов.

Фото: Министерство туризма СО

"Выставка - это в первую очередь про людей - жителей Самарской области. Она знакомит посетителей с нашими научными, технологическими и промышленными достижениями, потенциалом социально-экономического развития, традициями и культурой народов, проживающих в Самарской области, великой историей и, конечно, туристическими возможностями региона. Сегодня мы рады приветствовать сорокапятитысячного посетителя и вручить сертификат на двухдневное проживание на две персоны в отеле международного уровня "ХолидейХолл", - прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

"Сегодня я сопровождал своих учеников, учащихся 10-го класса, на выставку "Самара", и уже на входе меня начали поздравлять - я стал 45-тысячным посетителем. Это было очень неожиданно и приятно, я очень доволен! Сертификат, который я получил, потрачу с супругой, мы обязательно поедем в город Самару вдвоем", - поделился впечатлениями Максим Филиппов.

Напомним, выставка "Самара" в музее им. Алабина по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева стала наследием экспозиционного проекта "Россия", представленного в 2024 году на ВДНХ в Москве. В выставке "Самара" участвуют все 37 муниципальных образований Самарской области, каждую неделю проводятся тематические дни городских округов и муниципальных районов. На отдельных площадках проходят всевозможные мастер-классы, полезные лекции, творческие встречи с известными людьми, различные квизы на темы истории Самарской области, работают игровые зоны.

Выставка "Самара" в музее им. Алабина продлится до 30 января 2025 года включительно.

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